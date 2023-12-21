Журналист немецкого телеканала заявил, что учебные центры по подготовке военнослужащих ВСУ на немецкие танки заполнены лишь на половину

Основные боевые танки Leopard 2A4. Фото: Krauss-Maffei Wegmann

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине "помощь" всяческими товарами военного назначения. Одним из элементов этой помощи стала передача Киеву основных боевых танков западного образца: британских Challenger 2, немецких Leopard 2 различных модификаций и устаревших Leopard 1A5, а также американских M1 Abrams. За исключением "американца", который ВСУ тщательно берегут, все перечисленные боевые машины наглядно продемонстрировали свою способность гореть под ударами российской армии.

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Больше всего Украине должно быть передано танков Leopard 1A5. Согласно публикациям в американском издании Forbes, Германия, Дания и Нидерланды должны суммарно передать 200 таких танков. Большая часть из них будет поставлена в течение 2024 года, поскольку боевые машины необходимо снять с хранения и восстановить. Поэтом самым массовым ОБТ на вооружении ВСУ в настоящее время является Leopard 2 в различных модификациях. Согласно данным того же издания Forbes, западные союзники поставили Киеву 71 такой танк. Часть из этих "Леопардов 2" уже уничтожена на различных участках фронта. В издании Forbes эти потери оценивают примерно в дюжину машин, плюс-минус.

То есть, если верить зарубежным аналитикам, импортные танки в ВСУ ещё остались. Они где-то припрятаны. Проблема в другом, а именно в том, что управлять этими танками фактически некому.

Довольно любопытный материал представило агентство ТАСС. Информация приводится со ссылкой на немецкий телевизионный канал Welt.

Пауль Ронцхаймер, журналист телеканала, находящийся в Киеве, отметил, что у киевских властей уже давно наблюдаются проблемы с набором новобранцев в ВСУ.

"Мы слышим, например, из Германии, что в учебных центрах, где проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест", - отметил журналист.

По его мнению, соответственно, у ВСУ не могут найти людей даже для обучения. И если конфликт затянется, то это станет причиной проблем. Потому что, по мнению Пауль Ронцхаймер, исход конфликта зависит от того, сколько людей имеется у каждой из противоборствующих сторон.

Создается впечатление, что немецкий журналист немного слукавил, заявив про танки Leopard 2. Весьма сомнительно, что для уже переданных танков этого типа заранее не были подготовлены экипажи. И вряд ли Киев ещё получит такие танки. По крайней мере, ни одна европейская страна не заявляла о таких намерениях.

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В данном случае, вероятно, речь идёт о подготовке экипажей для Leopard 1A5, о тех самых 200 единицах, которые страны Европы намереваются снять с хранения, немного подновить и передать Украине. Если речь идёт об этих танках, вернее об экипажах для них, то у ВСУ действительно всё плохо с мобилизационным ресурсом.