Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

База ПРО США в польском Редзиково введена в эксплуатацию

Эксперт из Польши нагло заверяет, что американская база "не несёт угрозы" России
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Американская база ПРО в Редзиково. Фото: ВМС США, лейтенант Эми Форсайт Когда-то заклятые заокеанские недруги России решили разместить на территории Европы две своих базы противоракетной обороны. Одну на территории Румынии, вторую – в Польше, в местечке Редзиково под Слупском, в непосредственной близости от границ Калининградской области России. Своё решение о размещении своих баз в Европе "джентльмены" из-за океана мотивировали тем, что они хотят защитить Европу от иранских баллистических ракет. 

С базой в Румынии, которая функционирует уже с 2016 года ещё как-то можно согласиться, хоть и не всегда. Но польский городишко Редзиково, а где находится Иран на карте мира? В общем, с самого начала было понятно, что американские противоракетные базы направлены исключительно против России. И этот факт с самого начала вызвал резко негативную реакцию Кремля. И это правильно. Теперь маски окончательно сброшены...

реклама



Стало известно, что база ПРО США в польском Редзиково введена в эксплуатацию. Собственно, о факте грядущего открытия данного военного объекта было известно давно. Он не скрывался. Но довольно любопытный материал, посвящённый американской базе появился на страницах польского военно-аналитического издания Defence24. Автором публикации является Максимилиан Дура, редактор издания и флотский офицер-радиоэлектронщик в запасе. И он поведал достаточно интересные вещи. 

Как отметил эксперт, построив базу в Редзиково, американцы сильно облегчили себе "работу". Имея на своих кораблях проверенную временем систему ПРО Aegis ("Иджис"), они решили перенести её компоненты на сушу. США фактически создали "корабль, врытый в землю". Благодаря такому решению удалось в кротчайшие сроки создать систему AAMDS (система противоракетной обороны Aegis Ashore). Как заверяет польский эксперт, она не только эффективна, но и самодостаточна. Комплекс имеет собственную систему управления огнём, собственный радар и собственные ракеты, которые запускаются из вертикальной пусковой установки. 

По словам этого польского эксперта, американцы не стали изобретать ничего нового. Данные в систему могут передаваться через средства связи, а ещё возможно использование собственной радиолокационной станции AN/SPY-1D(V). Данный радар практически полностью аналогичен тому, что используется на кораблях с системой "Иджис". Различие лишь в размещении стационарных антенн. Обычно используются четыре таких антенны, которые обеспечивают всенаправленное наблюдение. Кроме того, это позволяет сфокусировать энергию на выбранном секторе наблюдения. В результате увеличилась не только частота обновления информации, но и дальность обнаружения целей. Особенно в отношении небольших воздушных объектов. 

реклама



Весь процесс контролируется "клоном" корабельной системы Aegis, которая используется, в том числе, на американских и японских эсминцах с управляемыми ракетами. Как отмечает аналитик, об этом элементе комплекса в Редзиково известно меньше всего. Считается, что система Aegis Ashore сохраняет некоторые возможности оперативного программного обеспечения кораблей и не используется непосредственно для борьбы с баллистическими ракетами. Поэтому у США имеется "теоретическая" возможность установить в Редзиково не противоракеты, а другие средства поражения. Например, крылатые ракеты "Томагавк" большой дальности.

Вид базы в польском Редзиково. Изображение: Google mapsТакая возможность имеется, поскольку вертикальные пусковые установки Mk41, установленные на базе в Редзиково, аналогичны корабельным и предназначены для запуска "Томагавков". На базе в Польше пусковые вмонтированы в бетон. Всего их три, каждая имеет восемь ячеек. Соответственно, в ячейках находятся 24 ракеты. 

Польский эксперт говорит о том, что основной задачей базы в Редзиково является борьба с баллистическими ракетами малой (до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 3000 км) на среднем и конечном этапах их полёта. Снова вопрос, где Иран и сколько до него этих самых "км", и где границы России? 

Со слов польского аналитика, "официально" на базе будет находиться лишь один тип ракет – противоракеты SM-3 Block IIA. Стоимость каждой такой ракеты составляет более 38 миллионов долларов. Это означает, что только в одном Редзиково американцы разместят ракет суммарной стоимостью почти миллиард долларов. Что касается стоимости строительства самой базы, то она составляет приблизительно 800-900 миллионов долларов. И это без учёта стоимости противоракет. 

реклама



Дальше следует повествование автора материала о самой ракете-перехватчике и о её тактико-технических характеристиках. Но это не интересно. Интересно совершенно другое, а именно то, что господин Дура абсолютно на голубом глазу утверждает, что опасения России по поводу базы в Редзиково абсолютно необоснованны. 

Да ладно? Сам же заявил, что в вертикальных пусковых установках можно разместить не только противоракеты, направленные против "иранских" ракет, но и крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".

Как заверяет этот польский эксперт, мнение России о том, что база в Редзиково нарушает ядерный баланс в регионе якобы "не соответствуют действительности". По его мнению, размещённые там противоракеты не способны уничтожить все ракеты с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены с территории Российской Федерации. И даже вторая база ПРО в румынском Девеселу не поможет. И эсминцы типа "Арли Бёрк", дислоцированные на базе Рота в Испании на ротационной основе, тоже не спасут. 

И дальше самое смешное... Как говорит пан Дура (это тот самый эксперт), даже без системы ПРО в польском Редзиково глобальная ядерная война будет столь же опустошительной, как и с этой системой. Но, по его мнению, ракеты SM-3 BlockIIA являются гарантией безопасности в случае нападения одиночных ракет, которые могут исходить из непредсказуемых стран, таких как Северная Корея или Иран.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

P.S. В общем, кто-то опять традиционно и в самой наглой форме врёт. Если база ПРО бесполезна для американцев в случае глобальной заварухи, то зачем её строить? Ответ очевиден, поскольку это не оборонительный объект, а средство превентивного удара по территории России.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша политика война польша ракеты геополитика про
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
20
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
17
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
5
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
9
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
2
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
+
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Электромобили скоро могут стать дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
1
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
64
Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
55
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
6
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
43

Сейчас обсуждают

Владимир Савельев
17:54
Да вы хохлы такие.
В Южной Корее изобрели колеса для безопасных поездок на машине по льду
Захар Дьячков
17:53
https://daily.afisha.ru/news/74847-v-moskve-razgorelsya-skandal-izza-vozmozhnyh-planov-postroit-mechet-na-svyatom-ozere/ Ну что, как по вашему надо в этом случае поступить? Вырезать мусульман что соби...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Cobalt_XIV
17:52
Разница с NVME m2 диском будет почти незаметна. Можете сами на ютубе посмотреть.
MSI показала работу 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на плате AMD X670, модули по 64 ГБ уже на подходе
Fess 11fess11
17:38
Хуанг же сказал , ценник теперь к мощности привязан
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
RG
17:37
У нас это произошло в советскую эпоху, с тех пор были сделаны выводы и уже как больше 50 лет, хвала инженерам, смертей нет. Во многом благодаря продуманной конструкции САС российских космических кораб...
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
Артём Николаев
17:37
Лучше в аргентинских песо. Цифры будут просто космос.
Forbes: в России ожидается подорожание сотовой связи, а у операторов просто нет выбора
Андрей Иванов
17:32
лайфхак: считайте доход в рублях, и цифры вас порадуют
Forbes: в России ожидается подорожание сотовой связи, а у операторов просто нет выбора
Александр Воронков
17:31
Разве кто-то ещё верит в этот «чудодейственно-вундервафенный» SoC от яблока? В «заточенной» среде и в оптимизированных исключительно под него приложениях там может и будут какие-то близкие результаты.
Процессор Apple M3 Max быстрее RTX 4090 в тесте Whisper от OpenAI
Eppius
17:29
К сожалению ниачом и ни на что не влияет.
За неделю в российский плен сдались 82 бойца ВСУ
Eppius
17:27
фсе пропало, пора линять
База ПРО США в польском Редзиково введена в эксплуатацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем