Американская база ПРО в Редзиково. Фото: ВМС США, лейтенант Эми Форсайт Когда-то заклятые заокеанские недруги России решили разместить на территории Европы две своих базы противоракетной обороны. Одну на территории Румынии, вторую – в Польше, в местечке Редзиково под Слупском, в непосредственной близости от границ Калининградской области России. Своё решение о размещении своих баз в Европе "джентльмены" из-за океана мотивировали тем, что они хотят защитить Европу от иранских баллистических ракет.

С базой в Румынии, которая функционирует уже с 2016 года ещё как-то можно согласиться, хоть и не всегда. Но польский городишко Редзиково, а где находится Иран на карте мира? В общем, с самого начала было понятно, что американские противоракетные базы направлены исключительно против России. И этот факт с самого начала вызвал резко негативную реакцию Кремля. И это правильно. Теперь маски окончательно сброшены...

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Стало известно, что база ПРО США в польском Редзиково введена в эксплуатацию. Собственно, о факте грядущего открытия данного военного объекта было известно давно. Он не скрывался. Но довольно любопытный материал, посвящённый американской базе появился на страницах польского военно-аналитического издания Defence24. Автором публикации является Максимилиан Дура, редактор издания и флотский офицер-радиоэлектронщик в запасе. И он поведал достаточно интересные вещи.

Как отметил эксперт, построив базу в Редзиково, американцы сильно облегчили себе "работу". Имея на своих кораблях проверенную временем систему ПРО Aegis ("Иджис"), они решили перенести её компоненты на сушу. США фактически создали "корабль, врытый в землю". Благодаря такому решению удалось в кротчайшие сроки создать систему AAMDS (система противоракетной обороны Aegis Ashore). Как заверяет польский эксперт, она не только эффективна, но и самодостаточна. Комплекс имеет собственную систему управления огнём, собственный радар и собственные ракеты, которые запускаются из вертикальной пусковой установки.

По словам этого польского эксперта, американцы не стали изобретать ничего нового. Данные в систему могут передаваться через средства связи, а ещё возможно использование собственной радиолокационной станции AN/SPY-1D(V). Данный радар практически полностью аналогичен тому, что используется на кораблях с системой "Иджис". Различие лишь в размещении стационарных антенн. Обычно используются четыре таких антенны, которые обеспечивают всенаправленное наблюдение. Кроме того, это позволяет сфокусировать энергию на выбранном секторе наблюдения. В результате увеличилась не только частота обновления информации, но и дальность обнаружения целей. Особенно в отношении небольших воздушных объектов.

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Весь процесс контролируется "клоном" корабельной системы Aegis, которая используется, в том числе, на американских и японских эсминцах с управляемыми ракетами. Как отмечает аналитик, об этом элементе комплекса в Редзиково известно меньше всего. Считается, что система Aegis Ashore сохраняет некоторые возможности оперативного программного обеспечения кораблей и не используется непосредственно для борьбы с баллистическими ракетами. Поэтому у США имеется "теоретическая" возможность установить в Редзиково не противоракеты, а другие средства поражения. Например, крылатые ракеты "Томагавк" большой дальности.

Вид базы в польском Редзиково. Изображение: Google mapsТакая возможность имеется, поскольку вертикальные пусковые установки Mk41, установленные на базе в Редзиково, аналогичны корабельным и предназначены для запуска "Томагавков". На базе в Польше пусковые вмонтированы в бетон. Всего их три, каждая имеет восемь ячеек. Соответственно, в ячейках находятся 24 ракеты.

Польский эксперт говорит о том, что основной задачей базы в Редзиково является борьба с баллистическими ракетами малой (до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 3000 км) на среднем и конечном этапах их полёта. Снова вопрос, где Иран и сколько до него этих самых "км", и где границы России?

Со слов польского аналитика, "официально" на базе будет находиться лишь один тип ракет – противоракеты SM-3 Block IIA. Стоимость каждой такой ракеты составляет более 38 миллионов долларов. Это означает, что только в одном Редзиково американцы разместят ракет суммарной стоимостью почти миллиард долларов. Что касается стоимости строительства самой базы, то она составляет приблизительно 800-900 миллионов долларов. И это без учёта стоимости противоракет.

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Дальше следует повествование автора материала о самой ракете-перехватчике и о её тактико-технических характеристиках. Но это не интересно. Интересно совершенно другое, а именно то, что господин Дура абсолютно на голубом глазу утверждает, что опасения России по поводу базы в Редзиково абсолютно необоснованны.

Да ладно? Сам же заявил, что в вертикальных пусковых установках можно разместить не только противоракеты, направленные против "иранских" ракет, но и крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".

Как заверяет этот польский эксперт, мнение России о том, что база в Редзиково нарушает ядерный баланс в регионе якобы "не соответствуют действительности". По его мнению, размещённые там противоракеты не способны уничтожить все ракеты с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены с территории Российской Федерации. И даже вторая база ПРО в румынском Девеселу не поможет. И эсминцы типа "Арли Бёрк", дислоцированные на базе Рота в Испании на ротационной основе, тоже не спасут.

И дальше самое смешное... Как говорит пан Дура (это тот самый эксперт), даже без системы ПРО в польском Редзиково глобальная ядерная война будет столь же опустошительной, как и с этой системой. Но, по его мнению, ракеты SM-3 BlockIIA являются гарантией безопасности в случае нападения одиночных ракет, которые могут исходить из непредсказуемых стран, таких как Северная Корея или Иран.

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P.S. В общем, кто-то опять традиционно и в самой наглой форме врёт. Если база ПРО бесполезна для американцев в случае глобальной заварухи, то зачем её строить? Ответ очевиден, поскольку это не оборонительный объект, а средство превентивного удара по территории России.