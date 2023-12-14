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crazycat21
Выступление главы Еврокомиссии завершилось громким собачьим лаем
Когда Урсула фон дер Ляйен завершила свою речь очень пафосной фразой, в зале заседаний Европейского парламента раздался собачий лай

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Урсула фон дер Ляйен © AP Photo / Jean-Francois Badias

Из серии "нарочно и не придумаешь"...

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Персона главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен знакома многим, кто хоть как-то следит за международной политикой. Для понимания ситуации, ЕК – это такое правительство всего Евросоюза. А эта дама, которая ни разу не была замечена в любви к России, это правительство возглавляет. Единственное, за что её можно поблагодарить, так это за то, что будучи министром обороны Германии, она умудрилась сделать так, что бундесвер сильно деградировал. Соответственно, пришло в упадок всё, что связано с немецкой военщиной. Кстати, похоже, что именно дер Ляйен является главным "лоббистом" США в коллективной Европе. Но сейчас не об этом.

Как сообщило информационное агентство ТАСС, в Европарламенте, который расположен во французском Страсбурге, проходило очередное заседание. Речь держала как раз таки Урсула фон дер Ляйен. Её слова были посвящены итогам председательства Испании в Совете ЕС. Дальше приведена фраза, завершающая речь председателя ЕК.

Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе.

И именно после этих слов раздался громкий собачий лай, транслировавшийся через аудиосистему зала заседаний Европарламента. Через несколько секунд этот лай заглушил смех евродепутатов. После чего заседание было продолжено. 

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Совпадение, случайность или снова русские хакеры? В современном мире всё возможно. Только не понятно одно, а именно то, о какой "мощной Европе" говорила фон дер Ляйен? Особенно после того, как ведущая экономика Европы – Германия, сильно "просела", оставшись без дешёвого трубопроводного газа из России. Именно стараниями американцев и их европейских приспешников, подорвавших оба "Северных потока" в Балтийском море. Об остальных государствах коллективной Европы и говорить не надо.  

#новости #политика #евросоюз #европа #еврокомиссия
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