В Нидерландах прошли выборы в парламент. Победили ультраправые, лидер которых категорически против оказания военной помощи Украине

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов. Фото: commons.wikimedia.org

На протяжении длительного времени Киев требовал от старших западных "товарищей" предоставить ему истребители F-16 Fighting Falcon американского производства. Наконец требования были удовлетворены. Согласие передать свои самолёты из наличия ВВС выразили Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Конечно, не сразу, а немного потом...

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Самыми щёдрыми дарителями оказались голландцы. Как заявил Зеленский после предпринятого им в августе 2023 года вояжа по европейским столицам, была достигнута договорённость с премьер-министром Марком Рютте о том, что Нидерланды передадут Украине 42 своих "Боевых сокола".

Правда, сама голландская сторона была намного скромнее в оценках передачи самолётов. Власти Нидерландов не стали конкретизировать, сколько истребителей они готовы отдать и когда. Дело в том, что в составе голландских ВВС всего 42 самолёта F-16. Тем не менее первые пять голландских истребителей прибыли в Румынию, где открылся учебный центр по подготовке самостийных лётчиков на новый тип, ещё 8 ноября.

Казалось, всё идёт так как хотели в Киеве. Однако гладко бывает только на бумаге. Всё дело в том, что в Нидерландах прошли очередные парламентские выборы. И после этих выборов Украине с большой степенью вероятности придётся забыть про голландские F-16. Почему?

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В Нидерландах власть сменилась! По результатам выборов победила ультраправая Партия свободы. Сейчас будет формироваться коалиционное правительство. Что касается победившей политической силы, то её лидер Герт Вилдерс (вероятный премьер-министр) неоднократно заявлял о том, что Нидерланды должны прекратить оказывать военную помощь Украине. По его мнению оружие необходимо самим Нидерландам для того, чтобы защитить себя.