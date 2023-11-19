Новый самолёт пятого поколения будет двухместным

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В последнее время российские авиастроители продолжают радовать. Сначала стало известно, что истребитель пятого поколения Су-57 получил на вооружение дальнобойную ракету, которая фактически позволяет самолёту выполнять не только оперативно-тактические задачи, но и стратегические. А тут ещё одна приятная новость. Стало известно, что в России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт. Об этом проинформировало агентство ТАСС.

Согласно опубликованным данным, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на новую машину тактической авиации. Самолёт двухместный, предназначен для работы по всем типам целей (воздушным, наземным, надводным) как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях во широком диапазоне высот. Кроме того, он может выполнять роль командного пункта для смешанных групп самолётов при ведении сетецентрических боевых действий. А ещё он сможет управлять беспилотниками и обеспечивать взаимодействие между авиационными и сухопутными группировками. В арсенале новой машины как неуправляемые, так и управляемые авиационного поражения.

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В публикации ТАСС говорится о том, что наиболее близкими новому самолёту являются многофункциональные истребители семейства Су-30МК. Правда, есть одна оговорка. Там так же заявлено, что новый боевой самолёт будет иметь на 10% увеличенный объём топливных баков по сравнению с прототипом. Соответственно, возрастут дальность и продолжительность полёта. Улучшение характеристик будет достигнуто за счёт изменения геометрии планера и размещения вкладных топливных баков во внутренних отсеках. Изменение геометрии необходимо для размещения второго члена экипажа.

Исходя из опубликованных данных, можно предположить, что новый самолёт – двухместный вариант Cу-75 Checkmate. Во-первых, уже есть прототип. Во-вторых, ещё 13 ноября 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что опытный образец Су-75 может появиться до конца 2025 года. В-третьих, в настоящее время известны только два российских малозаметных самолёта. Это уже находящийся в серийном производстве Cу-57 и перспективный Cу-75.

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Но это лишь предположение. Не исключено, что отечественные конструкторы придумали ещё что-то интересное.