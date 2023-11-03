В Северной Атлантике продолжаются испытания малозаметного истребителя F-35B с борта британского авианосца "Принц Уэльский"

Фото: ВМС США

Американский малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II выпускается в трёх модификациях: F-35A – классический истребитель, F-35B – самолёт с укороченным взлётом и вертикальной посадкой, F-35C – палубный самолёт для авиации ВМС США.

реклама

Основным эксплуатантом версии F-35B является Корпус морской пехоты США. Это вполне объяснимо, поскольку американским морпехам нужны именно "вертикалки" для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК). Вторым главным операторам данного типа являются Королевские ВВС Великобритании. Дело в том что британцы построили два очень дорогих однотипных и абсолютно бестолковых авианосца – HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") и HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский"). Именно для этих авианосцев Великобритания заказала у США истребители F-35B.

Казалось бы, какая связь между авианосцами и Королевскими ВВС? Всё просто, у британцев морские эскадрильи входят именно в состав Военно-воздушных сил. Но сейчас речь немного о другом.

В настоящий момент "Принц Уэльский" болтается где-то в водах Северной Атлантики. На его борту самолёты F-35В, лётчики-инструкторы (испытатели) из Корпуса морской пехоты и целая туча народа, занятая в программе F-35. Основная цель этого морского похода – отработка новых методов эксплуатации и пилотирования истребителя F-35B на практике, а не на полосе.

Ранее профильное издание Flug Revue уже информировало о том, что истребитель F-35B впервые совершил полёт с палубы авианосца в так называемом "режиме зверя". Это когда вооружение самолёта размещается не только во внутрифюзеляжном отсеке, но и под плоскостями крыла. То есть авиационные средства поражения вешаются на все доступные точки подвески. Но в этом случае значительно возрастает взлётная масса самолёта. Соответственно, требуется и больший разбег. Во время испытательного полёта за штурвалом сидел американский лётчик.

Тогда же немецкие специалисты сообщили, что американские лётчики-инструкторы стали отрабатывать новый метод посадки. С "прокаткой". Это когда истребитель заходит с левого борта авианосца сзади, слегка зависает и приземляется с движением по палубе вперёд. Остановка осуществляется при помощи тормозов самолёта.

Теперь же стало известно, что F-35B впервые приземлился по новой схеме в тёмное время суток. Об этом опять же сообщило издание Flug Revue.

Как сообщается, первая такая посадка была совершена 29 октября. Истребитель пилотировал майор Пол Гуква из Корпуса морской пехоты США. Кстати, именно он первым совершил такую посадку днём.

Сам метод посадки называется SRVL (вертикальная посадка с корабельным прокатом). Такой способ посадки планируется использовать тогда, когда F-35B должен вернуться на носитель с избыточной посадочной массой, то есть с неотработанным топливом либо с неиспользованным вооружением.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Немецкие эксперты отмечают, что британские лётчики регулярно практикуют такой заход на своей базе. Но только на суше. Интересно, а почему не в море? Получается, что у них что-то не получается, если отработкой таких манёвров в море занимаются американцы.