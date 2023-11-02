Штаты решили проверить состояние своих ядерных сил и заодно "поиграть мускулами". Не получилось

Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III. Фото: ВВС США

Основу ядерной триады США составляют баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), но есть и ракеты шахтного базирования, размещённые на континенте. Таковыми являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III. Согласно открытым данным, в настоящий момент Штаты располагают приблизительно 400 такими ракетами, размещёнными в трёх позиционных районах в штатах Вайоминг, Монтана и Северная Дакота.

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Ракета Minuteman III имеет максимальную дальность полёта около 13000 километров и оснащена моноблочной боевой часть мощностью 450 килотонн в тротиловом эквиваленте. Однако в первоначальном исполнении ракета несла три боеголовки по 300 килотонн. Так что при желании американцы могут "откатить" ракету к исходной версии.

Но не это главное. Главная в том, что ракеты данного типа очень старые! LGM-30G Minuteman III была принята на вооружение в 1970 году, а последняя ракета данного типа была выпущена в 1978 году. Правда, с тех пор все стоящие на вооружении ракеты неоднократно модернизировались.

Для того чтобы поддерживать ядерные силы в состоянии боевой готовности, необходимо регулярно проводить испытательные пуски ракет (без ядерной боевой части). Последние необходимы для отслеживания технического состояния изделий и их возможностей.

Предпоследний такой пуск состоялся 6 сентября 2023 года. Ракета была запущена с базы космических сил Ванденберг. Как было заявлено в релизе Командования глобальных ударов США, целью пуска ракеты стали проверка безопасности, эффективности и готовности системы. И это нормальная практика.

Испытательный пуск командованием глобальных ударов ВВС США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части прошел с базы космических сил "Ванденберг" в среду, 6 сентября, в 1.26 (11.26 мск).

Но этого показалось мало. Американское военно-политическое решило провести ещё один испытательный пуск МБР. По всей видимости, он был связан с обострением на Ближнем Востоке. Своеобразная попытка "поиграть мускулами". Пуск был произведён, но закончился он неудачей. Об этом сообщило агентство Reutres.

Согласно опубликованным данным, ВВС США заявили в среду 1 ноября, что взорвали ракету над акваторией Тихого океана, после того как была обнаружена "аномалия". Запуск производился с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

В ВВС США не уточнили, что это была за аномалия, но заявили, что формируют группу для расследования неудачного запуска.

Испытательный пуск для старой ракеты является проверкой состояния и работоспособности всех ракет данного типа. Особое внимание уделяется состоянию твёрдого топлива. Всё дело в том, что при длительном хранении компоненты такого топлива рассыхаются и растрескиваются. В результате после пуска ракеты может произойти взрыв. Вероятно, такой взрыв и произошёл. Поэтому, для того чтобы сохранить лицо, американское командование и придумало версию про "аномалию" и про то, что ракету безопасным способом взорвали сами военные.

Что теперь? А теперь, для того чтобы подтвердить боевую готовность своих МБР шахтного базирования, американцам придётся провести ещё не менее трёх последовательных пусков. Если они пройдут успешно, то последний досадный инцидент можно будет смело списать на случайность. Если хоть один из следующих пусков закончится "пшиком", то можно будет смело говорить об окончательной деградации "Минитменов" в силу их возраста.

Тогда вся нагрузка в ядерном сдерживании ляжет на ВМС США, на вооружении которых находятся 14 атомных подводных лодок класса "Огайо" с баллистическими ракетами. Производства новых МБР в Штатах давно нет, американская промышленность давно растеряла все компетенции в данной области. Чтобы "изобразить" новую ракету, придётся немало потрудиться. А это время, много времени. И много финансовых затрат. И вряд ли в современных реалиях Вашингтон выделит на это деньги, есть куда тратить.

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Но расслабляться всё равно рано.