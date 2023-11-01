Фото: © UAC / Globallookpress

Свой первый полёт российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил ещё в 2010 году. Официальное принятие этой машины на вооружение ВКС России состоялось в 2022 году. Тогда же самолёт был запущен в серийное производство.

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На Западе долгое время посмеивались, упорно утверждали, что у русских ничего не получиться. Навязывали мнение о том, что Су-57 – не совсем пятое поколение, а вообще 4++, стилизованное под 5-е. А ещё тыкали в долгие сроки с момента первого полёта до принятия на вооружения. На себя бы посмотрели! Достаточно отметить, что американский F-35 взлетел в 2006 году, а был принят на вооружение ВВС США лишь в 2016 году. При этом американская машина так и не избавилась от сотен недостатков, многие из которых являются существенными.

Что касается Cу-57, то российские конструкторы и инженеры подошли к своей работе вдумчиво, ответственно и творчески. Да-да, именно творчески! В западной прессе постоянно появляются сообщения о том, что русские постоянно "импровизируют" со своим истребителем. В результате на выходе получился настоящий многофункциональный воздушный боевой комплекс полностью соответствующий критериям пятого поколения. И, надо полагать, это ещё не придел. Отечественное оружие традиционно имеет высокий модернизационный потенциал.

Фото: Wikicommon

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В результате западные критики, которые говорили о несоответствии отечественного самолёта критериям пятого поколения, вынуждены брать свои слова обратно.

Американских экспертов восхитили возможности Су-57. Соответствующий материал появился на страницах профильного издания Military Watch (MW).

От экспертов из стана заклятых недругов, всегда пристально наблюдающих за российскими оружейными новинками не укрылась информация о том, что в комплекте вооружения Су-57 появилась крылатая ракета сверхбольшой дальности. Как предполагают американцы, новое изделие могло быть создано на базе крылатых ракетs X-101/102, носителями которой являются стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Ракета X-101 поступила на вооружение ВКС России в середине 2010-х годов и имеет дальность полёта около 3500 км. Отмечено, что это изделие обладает очень высокой точность и малой заметностью для радаров.

Что касается новой ракеты, то она имеет схожие характеристики. Но при этом меньше по габаритам. Добиться уменьшения размеров удалось за счёт идеально доработанной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использованию нового малогабаритного двухконтурного реактивного двигателя.

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Как отмечают эксперты MW, чтобы оснастить истребитель Су-57 новым оружием, ракету необходимо было сделать не только значительно легче, но и разместить её во внутреннем отсеке фюзеляжа. Если оружие размещается снаружи, то истребитель теряет свою малозаметность.

Отмечено, что Су-57 изначально подвергался достаточно широкой критике со стороны западных наблюдателей за "отсутствие малозаметности". Но эти суждения были сделаны по результатам наблюдений за прототипами, качество покрытия которых обеспечивало меньшую радиолокационную заметность.

Мало того, что возможности Су-57 по малозаметности делают его хорошо подходящим для "доставки" стратегической крылатой ракеты, так ещё собственная дальность полёта очень велика. Дальность действия российского самолёта вдвое больше, чем у его оппонента F-35, с которым могут соперничать лишь Cу-34 и китайский J-20. В результате Су-57 может наносить удары по объектам, находящимся далеко за пределами России – в Арктике или в акватории Тихого океана.

Фото: Министерство обороны России

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Российский истребитель Су-57 имеет самый широкий спектр авиационных средств поражения среди всех самолётов пятого поколения. Кроме того, самолёты данного типа неоднократно задействовались в операциях на Украине. Эти мероприятия обеспечили совершенно уникальный уровень испытаний в ходе боевых действий против хорошо обученной и оснащённой регулярной армии. Су-57 выполнял ударные задачи, подавлял ПВО, а так же принимал участие в воздушных боях.

Основным ударным оружием истребителя, предназначенным для работы по наземным целям, является ракета Х-59МК2. Эта ракета прошла боевые испытания в Сирии, там она применялась с прототипов самолёта. В ходе боевых действий на Украине пуски ракет осуществляли уже строевые Су-57. Ракета Х-59МК2 имеет дальность пуска до 300 км и помещается во внутренние отсеки истребителя.

Появление ракеты гораздо большей дальности, которая могла пройти боевые испытания на Украине, потенциально позволит эскадрильям Су-57 выполнять как тактические, так и стратегические ударные функции. Под последними понимается нанесение стратегических ядерных ударов. В результате возросших возможностей самолёты Су-57 смогут частично заменить дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ещё до появления новой ракеты российский Су-57 имел значительное преимущество в воздушном бою над другими истребителями за счёт наличия в арсенале дальнобойной ракеты Р-37М класса "воздух-воздух". Эта ракета уже применялась в воздушных боях.

Таким образом, военно-промышленный комплекс России подчеркнул важность наличия у истребителя оружия сверхдальнего радиуса действия. Такое решение позволяет компенсировать недостатки в других областях, таких как авионика (по сравнению с американскими или китайским конкурентами).

Как отмечают заокеанские аналитики, уменьшенная версия ракеты X-101 – не единственное совершенное оружие Су-57. Проходили сообщения, что для российского истребителя разрабатывается уменьшенная версия аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

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В общем, уже понятно, что американцы взяли свои слова обратно про наш самолёт. Теперь пусть сидят и боятся. Особенно стоит отметить, что эксперты MW не смогли удержаться и добавили "ложку дёгтя" (это про авионику). Им то откуда знать, какая авионика у отечественного самолёта? Такого никто не скажет, тем более в современных реалиях.