Дмитрий Медведев чётко дал понять, что Штаты успокоятся лишь тогда, когда у них полыхнёт внутри

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Ещё во времена позднего СССР наша страна всячески пыталась выстроить добрососедские, добропорядочные и равные деловые отношения с коллективным Западом. Изначально казалось, что получается. Только в очередной раз обманули. Достаточно вспомнить Договор о ракетах средней и малой дальности (в настоящий момент денонсированный), подписанный Горбачёвым и Рейганом. Под его действие почему-то попали оперативно-тактические ракетные комплексы "Ока", которые впоследствии были разделаны на металл. Да и блок НАТО клятвенно заверял, что ни в коем случае не будет расширяться на восток.

Сейчас маски сброшены окончательно. Против России снова ведут войну. Всё тот же коллективный Запад. И ведущую роль в этой войне играют США, которые привыкли подчинять других и грабить ради собственной наживы. Интересно, что на протяжении длительного времени для достижения своих целей Штаты используют один и тот же инструмент. Принцип "разделяй и властвуй" в Вашингтоне давно отработан – необходимо разжечь конфликт в нужном регионе мира. Как остановить Америку?

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На эту тему высказался Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза России. Комментируя в своем Телеграм-канале очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной в 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня, политик отметил, что это было ожидаемое событие. И именно этим надо было заниматься Вашингтону и его союзникам, поскольку конфликт длится десятилетия, и Штаты там ключевой игрок. А далее по тексту:

Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США.

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Как всегда, чётко и по существу. Особенно метко названы бывшие "партнёры".