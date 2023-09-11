Американский истребитель "нафарширован" электроникой. Но из-за отсутствия нового бортового компьютера процесс модернизации F-35 идёт с пробуксовкой

F-35A Lightning II.Фото: Robert Sullivan

Малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, спроектированный в рамках программы Joint Strike Fighter, поднялся в воздух ещё в конце 2006 года. На вооружение американских ВВС эта машина была принята лишь спустя почти десять лет, в августе 2016 года. В настоящий момент операторами машин данного типа кроме самих США являются Австралия, Дания, Нидерланды, Израиль, Япония, Южная Корея, Норвегия, Великобритания и Италия. Власти ещё нескольких государств разместили заказы на поставку таких истребителей для своих ВВС.

Большинство чиновников Пентагона и лоббисты американского военно-промышленного комплекса заверяют, что F-35 является уникальным в своём роде самолётом. Что аналогов ему в мире нет! Не лукавят, говорят правду. Действительно, аналогов этому самолёту, известному за свой характерный вид как "пингвин", в мире нет. Просто по той причине, что данный летательный аппарат войдёт в историю мирового авиастроения как самый дорогой в мире боевой самолёт! Это если разделить все расходы на количество впущенных самолётов. Стоимость всей программы истребителя уже перевалила за 55 миллиардов долларов США. Конечно, есть ещё перспективный малозаметный бомбардировщик B-21 Rider, выкатка которого состоялась недавно, он будет дороже. Но этот аппарат еще не полетел. И неизвестно в каких количествах полетит. Планы одно, а реальность всегда несколько другая.

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Ко всему прочему, военной промышленности США так и не удалось избавить F-35 от огромного количества "детских болезней". Согласно открытым данным, машина по-прежнему имеет свыше 800 недостатков, многие из которых существенные и прямо влияют на боеготовность данного типа.

А тут последовало ещё одно доказательство того, что F-35 не так хорош, как он нём рассказывают за океаном. Стало известно, что модернизация истребителя F-35 задерживается.

Первыми тревогу забили бельгийцы. Представители Бельгии отказались принимать у компании Lockheed Martin первую пару новеньких F-35, построенных для ВВС страны. Всё дело в том, что эти машины были построены в варианте с центральным компьютером, оснащённым процессором TR-2. А Бельгия заказала самолёты в варианте с компьютером конфигурации TR-3 (Technology Refresh 3). Данная конфигурация TR-3 (Technology Refresh 3) представляет собой наиболее значительное развитие возможностей F-35 на сегодняшний день, включая увеличение вычислительной мощности, емкости датчиков, вооружения и других функций.

Причиной задержки производства модернизированных самолётов в корпорации Lockheed Martin назвали отсутствие необходимых процессоров у поставщика, компании L3Harris Technologies. Именно эта фирма ответственна за модернизацию бортовых систем F-35.

Как заявили в компании "Локхид", в 2023 году будет поставлено 97 истребителей F-35, построенных с использованием имеющихся технологий TR-2. Согласно первоначальным замыслам, планировалась поставка 100-120 машин. Что касается первого модернизированного F-35, построенного с использованием конфигурации TR-3, то он будет поставлен только с июня по апрель 2024 года.

Согласно данным агентства Bloomberg, к 1 июля 2024 года Пентагон планировал принять у производителя суммарно 101 истребитель F-35 в конфигурации TR-3. Отсутствие необходимых компонентов приведёт к тому, что практически все строящиеся самолёты переведут на хранение до тех пор, пока не будет завершена разработка процессора TR-3.

В общем, плохие новости для ВВС США, запланировавших вывод из эксплуатации аж 310 боевых самолётов разных типов. И очень плохие новости для партнёров Америки по НАТО. Особенно для Польши. Эта страна заказала 32 истребителя F-35. Первые из заказанных самолётов должны были быть переданы Польше в 2024 году. Теперь можно ожидать корректировки планов.