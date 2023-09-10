После уничтожения пары британских танков Challenger 2 США решили повременить с передачей своих Abrams под весьма благовидным предлогом

Танки Abrams на железнодорожных платформах. Фото: PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images Коллективный Запад продолжает оказывать Украине помощь различными нехорошими товарами военного назначения. Одним из элементов этой помощи является достаточно давно анонсированная Вашингтоном передача основных боевых танков Abrams, взятых с хранения американской армии. Вашингтон пообещал "подарить" 31 такой танк. Это батальонный комплект по штатам ВСУ, но не батальонный комплект по штатам американской армии. У американцев в танковом батальоне 54 боевых машины.

Согласно данным, ранее опубликованным западной прессой, передача первых десяти танков была запланирована на середину сентября. Также сообщалось, что подготовку к эксплуатации новой техники на полигонах Германии прошли 200 украинских военнослужащих.

реклама

Теперь же стало известно, что США задерживают передачу Украине танков Abrams. Соответствующую информацию опубликовало профильное издание Military Watch. Как заявили американские эксперты, армия США продлила программу обучения украинских военных на полигонах Германии. В связи с этим сроки поставки первой партии танков будут сдвинуты на несколько недель. Информация приводится со ссылкой на отчёт командования Армии США в Европе и Африке. Отчёт появился спустя неделю после того, как было заявлено о завершении подготовки танкистов ВСУ. В связи с этим сразу же появились предположения о том, что уровень подготовки последних оказался недостаточным.

Также указано, что первоначально считалось, что Штаты не решаются предоставить танки "Абрамс", предполагая, что серьёзные потери могут сильно подорвать репутацию данного типа боевой техники. Но поскольку официальный Берлин сразу же заявил, что передаст свои танки Leopard 2 только в том случае, если Киеву будут поставлены и американские машины, обещание Вашингтона передать технику стало эффективным рычагом давления на Германию.

Если верить опубликованным данным, то можно предположить, что американские "Абрамсы" так и не доедут до территории незалежной до осенней распутицы. Американцы в своём репертуаре, снова схитрили, но под весьма благовидным предлогом. Заявили о том, что танкисты ВСУ ещё недостаточно подготовлены. Согласно данным, опубликованным американским изданием Politico, период подготовки танкистов на немецких полигонах составляет всего 10 недель. Это очень мало.

Но, по всей видимости, причина переноса поставки танков кроется в другом. Подкачали британские танки Challenger 2, два из которых в виде металлолома навсегда остались в запорожских степях. Британцы очень гордились своим танком, называли его "непобедимым". Истина оказалась совершенно другой. Поэтому американцы не хотят, чтобы их машины постигла аналогичная участь. Переживают, что репутация "Абрамса" окажется сильно подмоченной, а она у него и так не безупречная.



