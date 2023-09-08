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НАТО готовится к противостоянию с Россией в Балтийском море

О предстоящих учениях в Балтийском море и коварных планах НАТО в отношении России
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Фото: © Merivoimat - Finska Marinen - The Finnish Navy

На протяжении многих лет ответственные лица Североатлантического альянса старались заверить Россию в том, что НАТО – это исключительно "миролюбивый", оборонительный альянс. А ползучее расширение блока в направлении российских границ – это совершенно другое. Но маски окончательно сброшены. 

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В контексте развернувшегося глобального противостояния, одним из театров которого является территория бывшей советской житницы, стало понятно, насколько "миролюбивой" организацией является альянс. Впрочем, руководство блока и многие западные политики уже этого не скрывают. Они прямо говорят, что основная задача НАТО – ослабление и подчинение России. Фактически военное поражение нашей страны. По версии деятелей из штабов коллективного Запада, для достижения поставленной цели все средства хороши, в том числе и с непосредственным применением сил и средств альянса.

НАТО готовится к войне с Россией в Балтийском море. И этому есть прямые свидетельства.

Во-первых, после того как Россия начала активно действовать, западный мир решил принять в НАТО Швецию и Финляндию. По ускоренной программе, чего ранее не наблюдалось. В результате Финляндия уже является членом альянса, а Швеция уже одной ногой там. Основная цель приема этих двух стран – создание дополнительного напряжения у западных границ России и превращение Балтики во внутреннее море альянса. Фактически после этого всем ВМС блока в морской акватории противостоит лишь Балтийский флот ВМФ России. 

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© Фото : NATO

Во-вторых, 9 сентября в Балтийском море начинаются очередные военно-морские манёвры стран НАТО. Казалось бы, и что тут такого? Заклятые недруги постоянно тренируются. Поэтому на этих учениях необходимо остановиться поподробнее. 

Маневры под названием Northern Coasts ("Северное побережье") продлятся две недели. Название говорит уже само за себя. Где там у недругов северное побережье? Совершенно верно, в непосредственной близости от российских морских и сухопутных границ – у берегов Латвии и Эстонии. В Брюсселе решили не задействовать Литву, чтобы не нагнетать обстановку. 

В манёврах примут все страны НАТО из Балтийского региона. Плюс Швеция, Бельгия, Нидерланды, Франция, Канада и, конечно, США. Куда же без вездесущих Штатов? Что касательно наряда сил и средств, привлекаемого к манёврам, то это 30 кораблей и судов, 15-20 летательных аппаратов (самолётов и вертолётов) и 3 тысячи военнослужащих береговых подразделений флотов НАТО. 

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Казалось бы, ничего такого! Наряд сил и средств не впечатляет, бывало и побольше. Но, дьявол, как известно кроется в деталях. А детали манёвров весьма интересные.

Во-первых, одна из формальных целей манёвров – обеспечение морских маршрутов снабжения... Финляндии в случае возникновения военного кризиса. В Брюсселе откровенно лукавят. Раньше проблемы младших партнёров по блоку там никого не тревожили. 

На самом деле НАТОвским штабистам все не дает покоя так называемый с Сувалкский коридор – отрезок суши протяженностью около 100 км. Он проходит по границе Литвы и Польши. В НАТО считают, что если Россия сможет установить над ним контроль, то сможет перебрасывать резервы из Белоруссии в Калининградскую область. А Литва, Латвия и Эстония окажутся отрезанными от снабжения. Между прочим, на их территории находятся иностранные военные контингенты. В случае военного конфликта единственной возможностью их обеспечения остается морской путь.

Но и это ещё не всё. Среди задействованных в манёврах кораблей почему-то очень много кораблей минной и противоминной обороны. И не потому что у стран НАТО нет других на Балтике. И не потому что западные недругов просто распирает от "миролюбия". Тогда к чему? А к тому, что в ходе манёвров будет отработана блокировка Балтийского флота России в Финском заливе. 

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Расклад простой. В случае прямого военного конфликта на Балтике Польша бьёт по основным пунктам базирования флота ("почётную" миссию традиционно решили оставить полякам), а остальные страны НАТО запирают в Финском заливе те корабли, которые находятся в Кронштадте. 

Ещё один немаловажный нюанс, а именно роль США в предстоящих манёврах. Что-то в этот раз американцы решили не особо "отсвечивать". Для участия в учениях они снарядили даже не ракетный эсминец, а всего лишь один универсальный десантный корабль  USS Mesa Verde, способный перевозить 800 морских пехотинцев. Что такое 800 морпехов? Это всего лишь первая волна десанта. Ни тылов, ни подкреплений. Больше американцы ничего не выделили. Похоже, что о чём-то догадываются...

Почётное право "рулить" всем ходом манёвров представлено Германии. Именно от Германии и задействовано больше всего сил и средств. Вроде бы как и манёвры являются чуть ли не личной инициативой ФРГ, а американцы в роли приглашённых. И руководит всеми учениями главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак. А этот "морской волк" прямо заявил, что учения направлены на отработку мероприятий в случае гипотетического нападения России на НАТО.  Вот его слова:

Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать.

Тут даже комментарии излишни. Всё в рамках двуличной западной политики. Запад обвиняет Россию в "агрессивной" политике, а сам строит коварные планы.

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россия политика нато армия флот геополитика учения northern coasts
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