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После того как распался Советский Союз современная Россия долго и трудно перестраивалась на рельсы капиталистической экономики. Процессы, происходившие в то время, большая часть населения вспоминает с некоторым содроганием. В настоящее время Россия перестроилась, адаптировалась, и мы все живём в том, что принято называть капитализмом. Более того в современной России явно прослеживаются все признаки государственного капитализма. Это всё к чему? А вот об этом ниже.

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Сейчас многие с ностальгией вспоминают о временах давно минувших дней. О том, как хорошо тогда жилось в Союзе, о тех зарплатах, пенсиях и ценах. О бесплатном образовании, бесплатной медицине, бесплатном жилье. Особенно тепло вспоминают жилищное обеспечение. Бесплатное жильё в СССР – это шутка?

Пришёл выпускник ВУЗа на завод на должность инженера, встал в очередь на жильё, поютился несколько лет в общежитии, получил квартиру от завода. Счастье! Кое-кому, правда, "фартило" сразу, и по прибытии на место работы по распределению он сразу обеспечивался жилплощадью. Но это скорее исключение из правил... И так во всех отраслях народного хозяйства. Было? Конечно, было. Только жильё это было совсем небесплатным.

Итак, почему бесплатное жильё в СССР было на самом деле совсем небесплатным?

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Для этого можно рассмотреть пример с тем же молодым инженером, которого завод в советское время обеспечил квартирой. Условный завод производит комплектующие для самолётов, сам ничего не строит. Завод государственный. Соответственно, прибыль от деятельности завода получает государство. И на часть полученной прибыли строит для сотрудников завода жильё. Верно? Так и должно быть.

Это в идеале. Только вот, для того чтобы построить многоэтажный дом для завода, необходимы рабочие строительных специальностей? Необходимы. Рабочим необходимо платить приличную заработную плату, чтобы не разбежались?

Кадр из кинокомедии "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Необходимо. Соответственно эти же деньги изымаются из прибыли, которую приносит государственное предприятие. То самое, на котором трудится молодой инженер, ожидающий свою квартиру. А ведь часть этой прибыли могла осесть звонко монетой в кармане молодого инженера, ждущего квартиру, в виде его же заработной платы. Но прибавку к зарплате он так и не увидел. Соответственно, этот условный инженер уже начал платить за свою квартиру, которую ему "бесплатно" когда-то дадут.

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Дальше ещё интереснее. Строители для возведения многоквартирного дома для сотрудников завода есть. Теперь нужны строительные материалы. Это тоже деньги. И снова фактические затраты предприятия, и, соответственно, косвенные траты самого условного инженера. Он снова недополучит зарплату, пока будет ждать свою квартиру. Ведь на заводе очередь. Пока очередь медленно, но верно продвигается, молодой инженер уже платит за свою квартиру!

Кадр из кинокомедии "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Дальше ещё веселее. Как говорилось, рабочие строительных специальностей есть. Только для того, чтобы они не строили вкривь и вкось, их необходимо хотя бы обучить азам строительных работ. Кто учителя, кто все эти люди? Совершенно верно, это мастера многочисленных ПТУ... Но ведь они тоже ничего не производят и не продают, но зарплату регулярно получают. Соответственно, снова платит тот самый инженер, ожидающий свою квартиру. При этом он сам об этом не подозревает.

При этом в СССР повсеместно и массово строилось жильё, которое потом вот так "бесплатно" выдавалось рабочим, интеллигенции, партийной номенклатуре, военнослужащим. Выходит, каждый платил за свою квартиру? Совершенно верно.

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Безусловно, кто-то рассудит, что у государства были деньги на массовое строительство жилья для населения, взятые из сверхприбылей от реализации товаров и сырья на международном рынке. Какие сверхприбыли?

Достаточно посмотреть на экспорт пшеницы из СССР. Он рос только с 1947 года по 1963 года. Уже в том же 1963 году Союз из-за непродуманной аграрной политики Хрущёва, вынужден был закупать зерно в США. А хроническую зависимость от импорта продовольствия наша страна обрела уже в 1972 году.

Если и были какие-то государственные сверхдоходы от реализации того же металлопроката или аналогичной продукции, то львиная доля шла на содержание армии, военно-промышленного комплекса. Да и качество возводимого тогда жилья говорит о самих этих доходах. Достаточно вспомнить тесные, неудобные типовые хрущёвки построенные не из самых лучших материалов. Государство экономило. А платили обычные рабочие и служащие. Если говорить о каких-то сверхдоходах государственного масштаба, то они могли быть только в годы правления Брежнева, при котором были построены газопроводы из Сибири в Европу.

Кстати, качество и комфортность жилья брежневской эпохи были выше, чем у жилья времен правления Хрущёва.

Тем не менее значительная финансовая нагрузка на строительство жилья ложилась на самих наших соотечественников, просто об этом никому никто никогда не говорил. Такая специфическая ипотека на советский манер.

И ещё один любопытный момент в том, что получив свою "бесплатную" квартиру от завода (фактически от государства) молодой инженер де-факто не являлся её собственником. Ни продать, ни оформить дарственную, ничего... Единственное, так это то, что детей бывшего владельца (по ордеру) в случае ухода в мир иной никто на улицу не выгонял. А ведь этот самый инженер за неё уже заплатил, сам того не зная. А если получил квартиру сразу, придя на предприятие, то оплачивал из своего кармана строительство жилья для других сограждан.

Насколько бесплатным было жильё в СССР, пусть каждый решает сам.