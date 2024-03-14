Европейский фонд мира выделит деньги на военную помощь.

Европейский фонд мира, созданный в марте 2021 года пополнится 5 миллиардами евро. Все средства будут направлены на оказание военной помощи Украине. Об этом договорились между собой представители стран-членов Евросоюза.

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Как говорится в сообщении, которое было опубликовано в социальной сети Х на странице бельгийского представительства, Европейский фонд мира претерпел некоторые изменения, которые и позволили увеличить его максимальный размер. Таким образом, у ЕС будет больше возможностей для оказания финансовой поддержки Украины.

Напомним, что в конце февраля после долгих дискуссий, страны ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро в течении 4-х лет с 2024 по 2027 год в виде кредитов и различных безвозмездных грантов, однако на данный момент Украина еще не получала никаких денег от ЕС. В ближайшее время первые деньги уже поступят в страну и потом каждый месяц по 1,5 млрд евро.



