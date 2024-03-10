Об этом заявил глава бундесвера Борис Писториус.





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По заявлениям главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ведомство может не досчитаться до 6 млрд евро.

Согласно обновленным правилам, всем членам альянса НАТО необходимо ежегодно тратить на оборону не менее 2% от ВВП страны. Минфин Германии заложил на оборону на 2025 год почти 52 млрд евро, что не хватает для выполнения минимального требования. В общей сложности дополнительно потребуется изыскать до 6 млрд евро.

По подсчетам, заявленных средств хватит лишь на текущее содержание армии со всеми запланированными расходами, а вот на что-то инновационное из вооружения бундесвер может рассчитывать лишь на остающиеся 500 миллионов евро.

У Германии было запланировано достаточно много проектов в сфере обороны страны, в том числе размещение своего контингента на территории Литвы, на что планировалась затратить около 5 миллиардов, однако на данный момент на эти цели не выделено ни цента.

Еще в 2022 году власти страны договаривались о создании специального социального фонда в 100 млрд евро, который планировалось исключительно на оборону, однако новые требования НАТО вносят некоторые корректировки в планы министерства сделать немецкую армию самой многочисленной и современной на всей территории Европы.