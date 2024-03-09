Также под удар попали и другие правительственные здания страны.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, вооруженные формирования в пятницу вечером по местному времени атаковали полицейское управление, здание МВД, а также президентский дворец.

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Всё началось еще 29 февраля, когда страну покинул премьер-министр страны Ариэль Анри. В этот день вооруженные формирования блокировали аэропорт с заявлением, что не пустят премьера обратно в страну, который уехал в Кению договариваться с международным сообществом о возможности развертывания на территории своей страны миротворцев для борьбы с незаконными банд формированиями и помочь в вопросах безопасности.

Судя по всему, премьеру удалось достичь договоренностей по данному вопросу, что спровоцировало боевиков продвинуться в центр столицы Гаити Порт-о-Пренса и совершить вооруженные атаки на несколько правительственных зданий, в том числе президентский дворец. В результате столкновения не менее десяти нападавших были ликвидированы, однако документальных подтверждений на данный момент нет.

Небывалый разгул преступности начался после убийства президента Гаити в июле 2021 года. С тех пор политическая и экономическая нестабильность в стране развязала руки различным вооруженным бандитским формированиям. С той поры и сих пор в стране процветают похищения людей с целью выкупа, грабежи и другие особо тяжкие преступления.