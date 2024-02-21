Вступление

После обзора одного уже далеко не нового телефона мне пришла мысль о том, что у меня имеется еще один очень интересный аппарат, который также является по совместительству моим первым мобильным телефоном. Да и интересен он не только для меня. Эта модель хоть и не является культовой, но определенно была у очень многих и точно не оставляла равнодушной никого. Итак, это Motorola C350. Телефон был выпущен в уже далеком 2003 году, так что в этом году ему исполняется 21 год. Это еще та, каноничная Motorola, выпускавшая шедевры вроде Razr V3, никаких Lenovo еще нет и в помине. А ведь мой экземпляр еще и в прекрасном состоянии и полностью работоспособен. Даже аккумулятор старичка в довольно живом состоянии, а корпус такой, будто ему всего год или два. Впрочем, про корпус поговорим позже.

Мысль написать про данный девайс у меня была довольно давно, но останавливал один неприятный момент - отсутствие зарядки. Все таки старые телефоны не славились стандартизацией. Но на самом деле проблема решилась буквально в пять минут. Простой запрос в поисковике выдал несколько статей, в которых была показана совершенно копеечная доработка телефона. Так вышло, что для связи этого телефона с компьютером используется вполне стандартный miniUSB, который и сейчас можно найти в запасах. Да, с завода заряжать через него телефон не получится, но ток на разъем приходит. В итоге, соединив контакт miniUSB с контактом разъема зарядки тонким проводком мы получаем зарядку через USB.

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Благодаря тому, насколько легко телефон разбирается до последнего винтика, вся процедура заняла буквально 5 минут. Можете представить такую доработку в каком-нибудь современном смартфоне? Они и разбираются с большим трудом, да и ничего там внутри толком не сделаешь своими кривыми руками, разве что матрицу разбитую поменять или вздувшийся аккумулятор.

Теперь, имея рабочий телефон, мы можем посмотреть на то, что он может нам предложить. Правда, еще придется вставить симку, ибо без нее он совершенно не функционален. Но это не проблема, если есть переходник на полноценный размер.

Внешний вид

Рассмотрим внешний вид устройства. Габариты очень компактные даже по меркам времени выхода. Сейчас он смотрится совсем крохотным, хотя и очень толстым.

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Спереди все стандартно для тех лет: клавиатура, маленький экран, разговорный динамик и микрофон. Снизу резиновая вставка с названием модели. Никаких особенных дизайнерских изысков по меркам других моделей начала нулевых нет, но телефон выглядит довольно неплохо. Дизайнеров Motorola определенно можно похвалить.

Сзади лого Motorola и основной динамик.

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С обоих боков ничего нет, кроме надписи Motorola.

Сверху также ничего, кроме выемки для снятия задней крышки. Ну еще и крепление для шнурка. Раньше без него телефоны практически не делали.

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Снизу все разъемы, такие как: зарядка, наушники и miniUSB для связи с компьютером. И еще одно ушко для шнурка, куда же без него.

Также на превью показана особенность этого телефона: сменный корпус. Это не совсем уникальная фишка, но все же встречалось далеко не во всех телефонах. Кстати, съемные панели можно было купить отдельно в любом салоне сотовой связи. Собственно, на этом конкретном экземпляре корпус уже был поменян. Эта особенность очень полезна при повреждениях корпуса, или при желании сменить цветовую гамму. Наверное последней эту фишку эксплуатировала Nokia в своих смартфонах Lumia, где можно было заменить заднюю крышку на крышку другого цвета. Но и это было уже довольно давно.

Экран

Первое, что обращает на себя внимание при осмотре этого телефона - его экран. Горизонтальная его ориентация является нормой для того времени, когда он вышел. Особенно это касается бюджетных моделей, более дорогие уже могли похвастаться квадратным экраном и даже вытянутым по вертикали, как у современных телефонов. Конечно совершенно микроскопические размеры его не совсем удобны, например, при пролистывании меню или списков чего бы то ни было умещается одновременно лишь три позиции и приходится постоянно листать в поисках искомого пункта. STN матрица вообще не оставляет никаких шансов на чтение под лучами солнца или на какие-либо приличные углы обзора. Но в начале нулевых для дешевых телефонов это было стандартом.

Клавиатура

Если просто визуально посмотреть на клавиатуру, то она может показаться неудобной, но на самом деле все не так уж плохо. Клавиши хоть и тонкие, но хорошо тактильно ощущаются набирать текст довольно удобно. Хотя люди с крупными пальцами со мной наверное не согласятся. Щелчок у клавиш довольно четкий и внятный. Кнопки навигации не столь удобны, но ими все же можно пользоваться без больших трудностей. В общем и целом не самая плохая клавиатура, хотя конечно до тех же Nokia не дотягивает, но вот Sony Ericsson тех лет ощущаются сильно хуже.

Музыка

Меню этого телефона конечно не из удобных. Подпункты как будто раскиданы случайным образом и после стольких лет уже сложновато вспомнить что где находится. Под пунктом "Медиа-центр" располагается наш основной интерес.

Полифония, картинки и GIF. Этот телефон даже позволяет создавать что-то отдаленно напоминающее музыку, благодаря встроенному микшеру. Но развернуть свою фантазию здесь не получится. Несколько скриптов наложить друг на друга - вот максимум этого старичка. Но и на том спасибо.

Подозреваю, что режим этот создавался, чтобы продемонстрировать неискушенному юзеру возможности полифонии в телефонах. Больше ни для чего он не подходит. Ну и конечно, в этом аппарате есть некоторое количество встроенных картинок. Как статичных, так и анимированных. Без этого в старом телефоне никуда.

Игры

В этот телефон встроено три простенькие игры, которые раньше помогали отлично убить время.

Первая из них - Astrosmash. По сути своей она является клоном одноименной игры 80х годов. С помощью лазерной пушки нужно уничтожить падающие бомбы и метеоры. Для такого простого телефона с горизонтальным экраном и не самыми удобными клавишами навигации это наверное идеальная игра.





Следующая игра - MotoGP. Она представляет собой кольцевые гонки на мотоциклах. Не самое удобное управление, но раньше периодически затягивала надолго.





Третья игра - 21 очко. У нее не самая интуитивно понятная игровая механика. Вот в эту игру я играл довольно мало.

В общем, для ностальгии сгодится, не более. Для старых мобильных игр идеально подошел бы Sony Ericsson с нормальным джойстиком. Кстати, такой аппарат у меня имеется, так что будет с чем сравнить.

Связь

Сейчас, для этого телефона это наверное уже совсем не актуально. Вряд ли его кто-то станет использовать в качестве звонилки. Тем более что в местах со слабым покрытием он ловит сеть не очень хорошо. Более современные аналоги справляются куда успешнее. Но в городе вы звонок совершите без проблем.

Заключение

Этот небольшой мобильник из тех времен, когда все телефоны еще отличались друг от друга доставил мне массу положительных эмоций. Ощутить ностальгию на самом деле оказалось довольно просто и этот факт не может не радовать. Сложно себе представить, что телефон с таким экраном, без камеры и с парой мегабайт встроенной памяти в современных условиях может принести пользователю удовольствие, но тем не менее так и есть. Ностальгия - сильная вещь.



