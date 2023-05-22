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Разработчик сверхреалистичного ужастика Paranormal Records рассказал, как создавалась игра
На самом ли деле так страшна эта игра?
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Недавно в интернете анонсировали ролик игры ужастика Paranormal Records, по максимуму приближенной к реальности. Пилюховский Владислав – разработчик и создатель российской студии Blackbalance games, в беседе рассказал о создании игры для опытных игроков. 

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"Я стараюсь максимально точно воспроизвести реальную обстановку, как зрительно, так и в плане геймплея и звука. Моей целью является создание эффекта полноценного погружения для геймеров, а звуки, по моему мнению, способны передать обстановку игры наиболее полно", - поделился он.

Согласно его словам, Пилюховский создал некую концепцию звуковых волн, которые с трудом отличить от реальных. Такая система позволяет звуковой волне улавливать барьеры и вещи на своем пути при распространении от источника, что даёт возможность с уверенностью оценить распространение шума. 

Основа ужастика "Paranormal Records" от Blackbalance games состоит в том, что главный герой (игрок) являются ведущим телешоу о полтергейстах, аномальных явлениях. Герой направляется в заброшенную больницу для душевнобольных, чтобы расследовать пропажи пациентов. 

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"Paranormal Records» отличается от остальных хоррор-игр тем, что в ней отсутствуют скримеры (неожиданно возникающие ужасающие кадры или звуки). Обстановка страха создается при помощи чувств потерянности, унылости и неизвестности, которые возникают из-за нагнетающих фоновых звуков.

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#хоррор #blackbalance games #paranormal records #пилюховский владислав
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