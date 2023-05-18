Появление нового персонажа, актера Николаса Кейджа в хоррор-игре Dead by Daylight, станет ли толчком для большинства пользователей, чтобы вернутся к игре. Ждем релиза 5 июля.

Канадская компания Behaviour Interactive, издатель и основатель мультиплеерной игры в жанре хоррора Dеad by Daylight, вызвала интерес у фанатов, представив тизер очередного действующего лица. Согласно сообщению, в хорроре этим пeрсонажем будет никто иной как Николас Кейдж, который выступит в качестве самого себя, а также будет одним из «выживших». Мировой релиз запланирован на 5 июля.

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Dead by Daylight была запущена в июне 2016 года, по прошествию времени было выпущено множество дополнений. Разработчики преподнесли за это время как уцелевших, так и маньяков, каждый из которых индивидуален. По мимо этого, были добавлены герои из всем известных франшиз. К примеру, поклонникам посчастливилось сыграть за Лори Строуд и Майкла Майерса из «Хэллоуина», Шерил Мейсон и Пирамидоголового из Silent Hill, а также Демогоргона, Стива Харрингтона и Нэнси Уилер из «Stranger Things».

Николас Кейдж является единственным персонажем в «Dead by Daylight», созданным по подобию реального человека, а не на вымышленном персонаже франшизы. На сегодняшний день сыграв более чем в ста фильмах и получив многочисленные награды, американец, как будто попробовал себя во всех возможных ролях, но это не так.

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Согласно концепции, работа Кейджа на съемках одного из основных проектов его жизни стала началом, ведущим к появлению Сущности. Главный герой оказался в потустороннем Тумане, где ему придется бороться за жизнь среди других охотников за головами, более смертоносных, чем даже самый едкий критик. От демонстрации нового «выжившего» многие пришли в восторг, оставив огромное количество положительных отзывов. В тот момент, когда уже опубликовали ролик было больше 20 тыс. лайков. Пользователи надсмехаются над многофункциональностью Николаса как актера, однако выражают восхищение его характеру и результативности данного кроссовера.