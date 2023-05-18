Канадская компания Behaviour Interactive, издатель и основатель мультиплеерной игры в жанре хоррора Dеad by Daylight, вызвала интерес у фанатов, представив тизер очередного действующего лица. Согласно сообщению, в хорроре этим пeрсонажем будет никто иной как Николас Кейдж, который выступит в качестве самого себя, а также будет одним из «выживших». Мировой релиз запланирован на 5 июля.
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Dead by Daylight была запущена в июне 2016 года, по прошествию времени было выпущено множество дополнений. Разработчики преподнесли за это время как уцелевших, так и маньяков, каждый из которых индивидуален. По мимо этого, были добавлены герои из всем известных франшиз. К примеру, поклонникам посчастливилось сыграть за Лори Строуд и Майкла Майерса из «Хэллоуина», Шерил Мейсон и Пирамидоголового из Silent Hill, а также Демогоргона, Стива Харрингтона и Нэнси Уилер из «Stranger Things».
Николас Кейдж является единственным персонажем в «Dead by Daylight», созданным по подобию реального человека, а не на вымышленном персонаже франшизы. На сегодняшний день сыграв более чем в ста фильмах и получив многочисленные награды, американец, как будто попробовал себя во всех возможных ролях, но это не так.
Согласно концепции, работа Кейджа на съемках одного из основных проектов его жизни стала началом, ведущим к появлению Сущности. Главный герой оказался в потустороннем Тумане, где ему придется бороться за жизнь среди других охотников за головами, более смертоносных, чем даже самый едкий критик. От демонстрации нового «выжившего» многие пришли в восторг, оставив огромное количество положительных отзывов. В тот момент, когда уже опубликовали ролик было больше 20 тыс. лайков. Пользователи надсмехаются над многофункциональностью Николаса как актера, однако выражают восхищение его характеру и результативности данного кроссовера.