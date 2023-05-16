Консоль обеспечивает стабильный фреймрейт в популярных эмуляторах

Когда-то мы были в восторге от портативного устройства Asus ROG Ally, и теперь нам не терпится увидеть, что он может сделать. Asus Ally предлагает хорошую производительность и яркий экран с хорошим временем автономной работы. Это ничья, если сравнивать Asus Ally со Steam Deck. Потому что у каждого из них есть свои сильные стороны при игре в компьютерные игры.

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Но как быть с эмуляцией? А насколько хорошо новые игры Asus для портативного устройства созданы? ETA Prime показали нам в видео ниже, что они намерены выяснить это. Общие результаты очень хорошие и многообещающие, поскольку Ally может работать с играми для PS3 (обычно с эмуляцией), Nintendo Switch или Xbox 360.

На более легкой стадии эмуляции ETA Prime продемонстрировала способность легко играть в игры для PSP с помощью PPSSPP. Для обработки эмуляции 3DS он также может использовать Citra, платформу эмуляции Nintendo3DS. Это менее требовательные системы, чем консоли. Поэтому неудивительно что Asus ROG Ally так хорошо с ними справился.

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ETA Prime также показала свою способность запускать ПЗУ GameCube с помощью Dolphin. По этой причине игры для PlayStation 2 были также доступны. Из той же эпохи, мы также посмотрели на эмуляцию Xbox с использованием CXBX. В то же время он очень хорошо справился с WiiU с помощью CEMU и перенес нас в современную эру консолей. А также у него была возможность работать с эмуляцией Xbox360 и PS3 со стабильным fps.



Asus ROG Ally имеет возможность доступа к Steam. Если вы ищите платформу для эмуляции, то у нее наверняка есть большой потенциал.