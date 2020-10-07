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Новейшая видеокарта GeForce RTX 3090 появилась в наличии в магазине Регард.

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Цена нереференсной версии от компании Palit – RTX3090 Palit GamingPro OC составляет внушительные 167 100 рублей (или 2142 доллара):

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На момент публикации этой новости, магазин даже не успел вставить фото и заполнить технические характеристики изделия. Сколько конкретно карт появилось в продаже, также не уточняется.

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Напомним, что вчера глава NVIDIA Дженсен Хуанг, выступая на мероприятии GTC Digital 2020, сообщил, что дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 продлится до начала 2021 года. Так что купить ГПУ нового поколения сейчас – это большая удача.

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Видеокарта RTX 3090 в исполнении Palit обладает фирменной системой охлаждения TurboFan 3.0, которая обеспечивает отличную эффективность отвода тепла. При этом, в обычном режиме (без нагрузки) карта работает беззвучно – вентиляторы не крутятся. Бонусом идёт ARGB-подсветка.



RTX 3090 – это ультимативное решение для профессионалов и геймеров-энтузиастов. Видеокарта обладает 24 Гб быстрейшей GRRD6X-памяти и потребляет в нагрузке до 350 Вт. Максимальное рабочее разрешение - 8К (7680x4320).