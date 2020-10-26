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Компания Microsoft решила воплотить популярный мем, сделав холодильник в дизайне Xbox Series X в натуральную величину.

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Распаковкой интересного девайса поделилась на своем канале популярная ютуберша iJustine. Сам холодильник получился настолько огромным, что девушке пришлось вскрывать его в гараже.

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Коробка оформлена в стиле настоящей консоли. После ее вскрытия, холодильник сравнили по размеру с реальной приставкой:

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При включении в сеть даже загорается фирменный логотип Xbox. А когда открываешь дверцу, раздается характерный звук.

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Девайс также обладает кастомной зеленой подсветкой. Сообщается, что ради шутки было выпущено всего три таких устройства. Один из холодильников Microsoft подарила рэперу Snoop Dogg на День Рождения. Своими впечатлениями он поделился в сторис Instagram-аккаунта.

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Внутри холодильника также находился торт в стиле консоли и пара золотых цепочек с логотипом Xbox:



