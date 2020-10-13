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Около недели назад мы уже писали о том, что RTX 3090 появилась в продаже. Однако, та партия была раскуплена буквально за несколько часов. И вот мы дождались нового поступления карт.

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В магазине "Регард" предлагается к приобретению RTX3090 Palit GamingPro OC. Цена составляет космические 171 370 рублей или 2 224 доллара по состоянию на 13 октября:

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Сколько конкретно видеокарт в наличии - не сообщается. Если вы желаете приобрести, то советуем поторопиться. Генеральный директор NVIDIA уже выступал с заявлением о том, что дефицит новых карт продлится до начала 2021 года.

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GeForce RTX 3090 является ультимативным решением, рассчитанным на профессиональное применение. Для дизайнеров, 3D-моделлеров или стримеров цена не должна быть проблемой.

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На версию от Palit даётся гарантия на 3 года. Частота графического процессора карты составляет 1695 МГц в режиме Boost, а памяти GDDR6X - 19 500 МГц. Объём видеопамяти - ошеломительные 24 Гб. Рекомендуемая производителем минимальная мощность блока питания составляет 750 Вт при TPD аж в 350 Вт.