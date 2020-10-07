Технологию NVIDIA DLSS 2.1 протестировали в разрешениях 240p и 360p – масштабирование до Full HD почти без потери качества при высоком FPS в играх
YouTube-пользователь 2kliksphilip в своём последнем ролике решил протестировать новую фишку технологии NVIDIA DLSS.
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Напомним, что Deep Learning Super Sampling масштабирует изображение на лету, используя машинное обучение и искусственный интеллект. Это позволяет получить значительный прирост в игровой производительности.
В версии DLSS 2.1 стал доступен так называемый "режим сверхвысокой производительности", который изначально предназначен для игр в разрешении 8К.
Однако, ютубер нашёл этой технологии другое применение - он решил проверить, как будет выглядеть игра в разрешениях 240p, 360p и 480p при апскейлинге до 720p, Full HD и 2K соответственно:
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Тестирование проводилась в играх Death Stranding и Contol. Результаты лучше всего посмотреть в самом видео (не забудьте поставить качество 2160р в настройках).
Отметим, что, несмотря на некоторые графические артефакты, игры выглядят вполне приемлемо. При этом, FPS был гораздо выше, чем при запуске в "нативном" разрешении. К сожалению, конкретных графиков для данных разрешений 2kliksphilip не предоставил.
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В будущем это может стать неплохим подспорьем для бюджетных видеокарт, а также мобильных платформ вроде Nintendo Switch.
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