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Самую дешёвую и самую дорогую видеокарту NVIDIA сравнили в играх – GT 1030 против RTX 3090

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Канал Benchmark опубликовал тестирование видеокарт NVIDIA GeForce GT 1030 и RTX 3090. Цель теста - банальное любопытство. Насколько самая дорогая видеокарта компании окажется быстрее самой дешёвой?

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На фото видеокарты изображены в натуральном масштабе. Напомним, что стоимость офисной затычки GT 1030 составляет около 6 000 рублей в российской рознице, тогда как флагманская RTX 3090 обойдётся минимум в 137 000 рублей, что примерно в 23 раза дороже. Но будет ли она во столько же раз быстрее? Сейчас выясним:

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Тесты проводились на самых низких графических настройках в разрешении 1080р. Процессором выступил Intel Core i7-10700K, остальные комплектующие не указаны.

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Для удобства, мы свели результаты тестирования в таблицу:

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По итогу, флагманская модель оказалась примерно в 5-6 раз быстрее бюджетной затычки:

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Как верно подметили в комментариях к оригинальному видео, разница между частотой кадров не так велика, как разница на вашем банковском счете после их покупки.

К тому же, RTX 3090 сейчас не так то просто приобрести - по словам президента NVIDIA Дженсена Хуанга, дефицит новых видеокарт сохранится до начала 2021 года.

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