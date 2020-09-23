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До релиза новых консолей от Sony и Microsoft осталось меньше двух месяцев. Наверняка вы уже задумывались, какой из приставок отдать своё предпочтение. Лично я считаю, что сейчас самый оптимальный выбор - младшая Xbox Series S. Да, да, вы не ослышались, именно она! Давайте разбираться поподробнее.

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Размеры

Начнём с габаритов. Next-gen консоли получились гораздо больше всех предыдущих поколений. Sony PlayStation 5 - это громадный ящик высотой почти полметра и весом 5 кг. То же самое с Series X, не зря пользователи в сети сравнивают его с холодильником. То ли дело Xbox Series S - маленькая, компактная приставочка весом 2 кг. Она отлично подойдёт для переноски - поместится в любом рюкзаке, да и под самим телевизором будет смотреться весьма симпатично.

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Сравнение размеров консолей, автор изображения - пользователь Twitter под ником keisawada

Производительность

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Младший Xbox обладает таким же процессором AMD Zen 2, как и у XSX и PS5. Разница только в графическом чипе - у Series S он менее производительный, а также обладает меньшим объёмом памяти GDDR6 (10 Гб против 16 у старшей модели).

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При этом заявлено, что S-версия будет тянуть все игры минимум в 1440р@30fps, тогда как у старших есть поддержка 4К при аналогичном фреймрейте в топовых проектах. На практике нативные 4К практически ничего не дают - если вы сидите хотя бы в 2 метрах от телевизора, разницы нет. Проверено лично на новом 65" телевизоре.

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Разработчики хоть и жаловались, что Series S якобы недостаточно производительна - но деваться им некуда. Все грядущие проекты в любом случае будут оптимизироваться под младшую версию приставки, это будет самая массовая консоль. Графика, скорее всего, будет почти такой же, как у старших моделей, отличие только в разрешении рендеринга, которое на глаз практически не видно. Тем более, что не у всех есть 4К-телевизоры - Full HD всё ещё остаётся самым популярным разрешением в массовом сегменте.

При этом, новомодный Ray Tracing и остальные фишки вроде быстрой загрузки с SSD также будут поддерживаться.

Цена

Самый главный аргумент, учитывая обвал рубля и общее снижение покупательной способности у населения. Xbox Series S стоит всего 26 9900 рублей - это почти вдвое (!) дешевле, чем стандартные PS5 и Series X (47 и 45,5 тысяч соответственно). И на целых 11 тысяч дешевле Digital-версии PlayStation (это которая без дисковода). Next-gen гейминг за такой прайс - это практически даром.

Игры

У Xbox есть подписка Game Pass, что является неоспоримым плюсом. Огромное количество игр входят в подписку, а новинки добавляют в день релиза - они доступны без какой-либо дополнительной платы.

Это позволит существенно экономить на покупке игр, ценник на которые в новом поколении превысит 5 000 рублей. Для тех, кто только хочет приобщиться к геймингу это отличный сервис. Сейчас, например, доступен бесплатно Resident Evil 7, а также сотни других игр, в том числе: Gears 5, Forza Horizon 4, Final Fantasy 15, Quantum Break, Rage 2, Fallout 76 и остальные хиты.

Вы можете возразить мне, дескать, у PlayStation 5 будут эксклюзивы, в которые невозможно будет поиграть на других платформах. Только вот в последнее время у Sony с этим проблемы: например, Horizon: Zero Dawn, Detroit: Become Human и Death Stranding уже перенесли на ПК. В грядущем поколении разработчики будут ориентироваться на мультиплатформенность, чтобы не терять деньги, так как разработка игр очень выросла в цене. Эксклюзивностью будут обладать лишь единичные проекты.

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По итогу, я считаю, что бюджетный гейминг с трассировкой в 1440p за 300$ - это отличное предложение. Думаю, своих покупателей Xbox Series S точно найдет.



