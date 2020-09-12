Цена iPhone XR 128 Гб упала ниже 50 000 рублей – самый выгодный смартфон от Apple осенью 2020
Перед осенней презентацией Apple снижает цены на старые модели, крупные скидки уже стартовали. 15 сентября компания проведёт онлайн-презентацию, но iPhone 12 на ней не будет. Премьера новых телефонов запланирована на октябрь. Тем не менее, рынок уже отреагировал на новости: прайсы на iPhone старых поколений начали снижаться.
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Мы проанализировали рынок и пришли к выводу: самой выгодной покупкой на данный момент является iPhone XR версии на 128 Гб. Согласно данным Яндекс.Маркет, за последний месяц его цена сильно упала и почти сравнялась с прайсом 64 Гб модели:
Из магазинов самое выгодное предложение у Ситилинк - ловите волшебную ссылку. Ритейлер предлагает стоимость сильно ниже средней по рынку, и даже ниже психологической отметки в 50 тысяч:
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При ценнике в 48 990 рублей вы получаете 128 Гб встроенной памяти, при том что самая дешёвая версия на 64 Гб стоит всего на 3 тысячи дешевле.
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XR до сих пор остаётся актуальной моделью в 2020 году, ведь он оборудован мощным процессором A12 Bionic, как у iPhone XS. Также у XR большой дисплей Liquid Retina HD с диагональю 6,1 дюйма. Смарт имеет камеру 12 Мп с оптической стабилизацией изображения. Она поддерживает портретный режим, функцию портретного освещения и Smart HDR. Смартфон представлен в шести цветах: жёлтый, белый, коралловый, черный, синий, а также красный.
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