Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Перед осенней презентацией Apple снижает цены на старые модели, крупные скидки уже стартовали. 15 сентября компания проведёт онлайн-презентацию, но iPhone 12 на ней не будет. Премьера новых телефонов запланирована на октябрь. Тем не менее, рынок уже отреагировал на новости: прайсы на iPhone старых поколений начали снижаться.

реклама

Мы проанализировали рынок и пришли к выводу: самой выгодной покупкой на данный момент является iPhone XR версии на 128 Гб. Согласно данным Яндекс.Маркет, за последний месяц его цена сильно упала и почти сравнялась с прайсом 64 Гб модели:

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Из магазинов самое выгодное предложение у Ситилинк - ловите волшебную ссылку. Ритейлер предлагает стоимость сильно ниже средней по рынку, и даже ниже психологической отметки в 50 тысяч:

реклама

При ценнике в 48 990 рублей вы получаете 128 Гб встроенной памяти, при том что самая дешёвая версия на 64 Гб стоит всего на 3 тысячи дешевле.

реклама

XR до сих пор остаётся актуальной моделью в 2020 году, ведь он оборудован мощным процессором A12 Bionic, как у iPhone XS. Также у XR большой дисплей Liquid Retina HD с диагональю 6,1 дюйма. Смарт имеет камеру 12 Мп с оптической стабилизацией изображения. Она поддерживает портретный режим, функцию портретного освещения и Smart HDR. Смартфон представлен в шести цветах: жёлтый, белый, коралловый, черный, синий, а также красный.