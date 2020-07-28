Актриса Ками Робак собрала ПК в стиле Death Stranding, поместив в корпус куклу младенца
Малоизвестная актриса и косплеерша Ками Робак (Cami Roebuck) похвасталась в инстаграме необычной сборкой игрового ПК. Ками настолько понравилась Death Stranding от Хидео Кодзимы, что она решила сделать свой новый компьютер в стиле игры. Выглядит немного пугающе:
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Главной особенностью необычной сборки стала кукла младенца ББ, которую девушка поместила прямо в системный блок. Изнутри расположена характерная желтая подсветка. Сам корпус очень похож на ящик, с которым передвигается курьер Сэм, главный герой игры. Фронтальную панель энтузиастка украсила логотипом организации BRIDGES.
Ками поблагодарила за помощь своего бойфренда, который, по всей видимости и занимался подбором комплектующих: "очень горжусь своим драгоценным BB PC! Теперь я могу редактировать свои фильмы, не перегружая компьютер Дерека, а также стримить на Twitch... Я думаю, что буду транслировать The Sims".
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Напомним, что Death Stranding, разработанная студией Kojima Productions, вышла в Steam 14 июля 2020 года. Игра получила множество положительных отзывов от прессы, однако игроки приняли творение Кодзимы неоднозначно.
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Ранее игровой компьютер собственными руками собрал известный актер Генри Кавилл.
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