Samsung вырезала многие функции ИИ в обновлении One UI 6.1 для флагманов 2021 года.

Samsung подтвердила, что смартфоны Galaxy S21, Z Fold 3 и Z Flip 3 получат обновление One UI 6.1, но с вырезанными функциями ИИ.

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Как известно, в обновлении One UI 6.1 были представлены новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI, куда входят: перевод в реальном времени, генеративное редактирование фото, Circle to Search и многие другие.

Однако Samsung сообщила, что эти смартфоны, выпущенные ещё в 2021 году, получат лишь две функции Galaxy AI, а именно Circle to Search и Chat Assist.

Circle to Search делает поиск любого объекта, которого вы обведёте кругом. Эта функция работает в любом приложении, которым вы пользуетесь.

Chat Assist позволяет пользователям печатать тексты на разных языках и плавно переводить входящие или исходящие сообщения, а также исправлять грамматические ошибки и изменять тон напечатанного предложения. Эта функция также работает со сторонними приложениями.



Samsung не сообщила, когда серии Galaxy S21, Z Fold 3 и Flip 3 получат обновление, но, учитывая последнее объявление серий Galaxy S22, Z Fold 4 и Flip 4, ждать осталось недолго.