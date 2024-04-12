Apple M4 будет доступен в трёх вариантах производительности.

Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как Apple представила чипы M3 и компьютеры на их базе, и теперь новый отчет предполагает, что компания начала работу над серией M4. Сообщается, что серия Apple M4 будет представлена в нескольких вариантах и обеспечит повышенную мощность для моделей MacBook, Mac Mini, Mac Pro и iMac следующего поколения с возможностями искусственного интеллекта.

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По словам известного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple активно готовится к выпуску новых процессоров M4. Сообщается, что в планах компании предусмотрено три варианта данного чипа.

Donan: будет использоваться в моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini начального уровня, обеспечивая им оптимальную производительность и функциональность.

Brava: им будут оснащены модели MacBook Pro и Mac Mini более высокого класса.

Hidra: флагманский процессор, который будет применяться в топовом Mac Pro.

Приблизительный график выпуска компьютеров Mac, MacBook и Mac Mini.



Осень 2024 — начало 2025 года: Apple может анонсировать первую партию компьютеров Mac позднее в этом году (с осени 2024 года) или, возможно, в начале следующего года. Ожидаемые продукты на этом этапе — новые iMac, базовый вариант MacBook Pro с диагональю 14 дюймов, MacBook Pro более высокого класса с диагональю 14 дюймов и MacBook Pro с диагональю 16 дюймов, а также, возможно, покажут обновленный Mac Mini.

Весна 2025 г. – середина 2025 г.: Apple может выпустить 13- и 15-дюймовый MacBook Air с процессорами M4 весной 2025 года. Несколько месяцев спустя, примерно в середине 2025 года, можно ожидать Mac Studio на базе M4.

Конец 2025 года: Наконец, ближе к концу 2025 года Apple может представить Mac Pro премиум-класса с чипом M4 Hidra. Также предполагается, что он будет иметь 512 ГБ унифицированной памяти.