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PUBG Mobile получит максимальную частоту кадров 120 FPS
В обновлении 3.2 PUBG Mobile появится поддержка 120 FPS.

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Krafton, разработчик PUBG Mobile, заявил, что популярная мобильная игра в жанре "Королевская битва" скоро получит поддержку 120 кадров в секунду (FPS).

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Поддержка 120 кадров в секунду появится в обновлении 3.2. До этого времени PUBG Mobile предлагала лишь максимальные 90 FPS. Режим 120 FPS, скорее всего, будет доступен на флагманах и устройствах среднего класса из-за высокой требовательности рендеринга игры с более высокой частотой кадров. Официального подтверждения, будет ли режим 120 FPS доступен как для устройств Android, так и для iOS, пока нет.

Ожидается, что пользователи новейших флагманских устройств с мощными чипсетами, как Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3, без проблем смогут использовать режим 120 FPS. Аналогичным образом, iPhone с дисплеями с частотой 120 Гц, также, вероятно, будут поддерживать новый режим.

Обновление 3.2 в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. Режим 120 FPS лично тестируется бета-тестерами PUBG Mobile. Они сообщили о потенциальных проблемах с нагревом и повышенном расходе заряда батареи при использовании этого режима. Конечно, производителям смартфонов необходимо оптимизировать свои устройства, чтобы режим 120 FPS работал должным образом.

#pubg #pubg mobile #krafton #королевская битва
Источник: gizmochina.com
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