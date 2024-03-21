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Galaxy A55 получил функцию бесшовного обновления Android
Galaxy A55 стал первым смартфоном Samsung, получившим бесшовный метод обновления.

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Samsung по какой-то причине несколько лет избегала функции бесшовного обновления Android на своих устройствах Galaxy и придерживалась традиционного метода.

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Но теперь компания все-таки пошла на уступок, и в новом Galaxy A55 уже используется функция плавного обновления Android. Возможно, эта функция в скором времени появится и на остальных смартфонах Galaxy.

Плавный (бесшовный) метод обновления устанавливает обновление в дополнительный неактивный системный раздел вместо основного, а затем загружает из этого дополнительного раздела при следующей перезагрузке устройства. Первичный и вторичный разделы по существу переключаются при перезагрузке, и этот процесс повторяется каждый раз, когда доступно новое обновление программного обеспечения.

Galaxy A55 стал первым смартфоном Samsung, получившим бесшовное обновление Android, состоящее из нового исправления безопасности. Это также первое обновление прошивки для Galaxy A55, и можно предположить, что будущие обновления будут такими же плавными.

По словам SamMobile, первая перезагрузка после плавного обновления может занять до 90 секунд, и после загрузки больше не появляются загрузочные экраны обработки обновлений, которые не позволяют использовать смартфон несколько минут.

Пользователи Galaxy смогут понять, что на их смартфоны устанавливается бесшовное обновление, увидев новый разделенный индикатор загрузки. Он состоит из двух разделов: «Загрузка и установка...» и «Проверка».

#samsung #android #galaxy #обновление #galaxy a55
Источник: sammobile.com
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