OnePlus представит новый смартфон Ace 3V уже 21 марта в Китае.

OnePlus собирается представить новый смартфон Ace 3v в Китае 21 марта. В преддверии этого события компания постепенно раскрывает некоторые ключевые характеристики устройства.

Одним из основных характеристик OnePlus Ace 3V станет плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Помимо этого, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памятью LPDDR5X и внутренней памятью UFS 4.0 до 512 ГБ. Также ожидается, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядкой до 100 Вт.

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Недавно Oneplus сообщила о том, что Ace 3V будет иметь корпус с защитой IP65 от воды и пыли. Кроме того, смартфон будет получать обновления операционной системы Android в течение четырех лет, включая обновления безопасности, и в конечном итоге обновится до Android 17.

На том же мероприятии OnePlus также представит новые наушники под названием OnePlus Buds V и, как сообщают слухи, может выпустить на глобальном рынке под брендом Nord 4.