Новая функция может появиться с обновлением до Android 15.

Для поиска потерянного Android-устройства существует приложение Google Find My Device, которое может быть полезно только в том случае, если оно включено. Но теперь Google добавит новую функцию в Android 15, которая позволит находить устройство даже в выключенном состоянии.

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Согласно последнему отчету Android Police, новый API-интерфейс Powered Off Finding может обнаруживать потерянные устройства, даже когда они выключены. В основе функционирования этой системы лежит сохранение предварительно рассчитанных маяков Bluetooth в памяти контроллера.

Однако есть одна загвоздка: для питания контроллера Bluetooth устройство нуждается в специальном оборудовании, позволяющем ему работать даже при полном выключении смартфона. Следовательно, для работы этой функции также потребуется некоторый запас батареи.

Несмотря на то, что первоначальные слухи говорили о дебюте этой функции в Pixel 9, Android Police указывает, что Pixel 8 также сможет получить эту функцию после обновления до Android 15.

Помимо аппаратных требований, также необходимы значительные усилия по разработке программного обеспечения для поддержки функции. Пользователи также должны убедиться, что они обновились до Android 15 и имеют последнюю версию приложения Google Find My Device.

Однако более старые устройства, такие как Pixel Fold, серии Pixel 7 и Pixel 6, вероятно, не получат эту функцию. Пока неясно, обусловлено ли это недостатком необходимого аппаратного обеспечения или же ограничения имеют исключительно программный характер.