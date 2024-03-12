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Samsung собирается выпустить 400 000 умных колец Galaxy Ring в 2024 году
Samsung готовится к довольно огромному спросу.

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Samsung планирует выпустить свое первое умное кольцо Galaxy Ring в этом году, и компания, очевидно, готовится к довольно огромному спросу: компания произведет 400 000 единиц колец для первоначальных заказов к дате выпуска в августе.

Портал TheElec сообщает, что Samsung в этом году выпустит 400 000 колец Galaxy Ring, чтобы удовлетворить первоначальный спрос. Эта цифра довольно велика, учитывая состояние рынка умных колец. Для справки: по состоянию на апрель 2022 года, нынешний лидер умных колец Oura продала чуть более 500 тысяч устройств.

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Массовое производство Galaxy Ring должно начаться примерно в мае. Ожидается, что Galaxy Ring будет представлен в июле вместе с новыми складными смартфонами Samsung шестого поколения, а затем будет выпущен уже в августе.

Galaxy Ring впервые был представлен в прошлом месяце на выставке MWC 2024, где Samsung подтвердила, что носимое устройство будет иметь от 8 до 13 размеров, три отделки и работать на одном заряде до девяти дней. Устройство может работать в паре с Galaxy Watch и синхронизироваться с Samsung Health.

#samsung #galaxy ring #умное кольцо
Источник: 9to5google.com
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