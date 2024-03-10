Дебют смартфона ожидается уже совсем скоро.

Samsung уже скоро представит два новых смартфона Galaxy A35 и Galaxy A55. В преддверии запуска появились тесты глобальной версии Galaxy A35 5G на платформе Geekbench (через MySmartPrice), раскрывающие ключевые характеристики устройства.

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Смартфон под кодовым названием SM-A365B набрал 1021 баллов в одноядерном тесте и 2897 баллов в многоядерном. Он оснащен 5-нм чипсетом Samsung Exynos 1380. Процессор включает в себя четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц, четыре ядра A55 с частотой 2,0 ГГц и графический процессор ARM Mali-G68.

Galaxy A35 5G оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080 x 2340 и частотой обновления 120 Гц. Он оснащен тремя камерами, включая основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольный сенсор на 8 МП и 5-мегапиксельную макрокамеру, а также на дисплее расположилась фронтальная камера на 13 МП. Запись видео в разрешении 4К ограничена 30 кадрами в секунду. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

Galaxy A35 5G доступен в вариантах 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ/256 ГБ внутренней памяти. Устройство будет работать под управлением One UI 6.1 на Android 14 прямо из коробки. Ожидается, что цена на Galaxy A35 в Европе будет начинаться от 380 евро за версию 6/128 ГБ.















