Вчера Apple представила новые модели MacBook Air на базе M3.

Новый MacBook Air был обнаружен на платформе тестирования Geekbench 5. Он оснащен чипсетом Apple M3 и 16 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тесте MacBook набрал 3,157 баллов, а в многоядерном — 12,020 баллов. Устройство идентифицировано как "Mac15,13", что указывает на 15-дюймовый MacBook Air.

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Для сравнения, предыдущая модель MacBook Air с чипсетом M2 и 16 ГБ ОЗУ набрала в одноядерном тесте 2,610 баллов, а в многоядерном — 10,120 баллов. Благодаря использованию чипсета Apple M3, новый MacBook Air показывает улучшение на 20% и 18% в одноядерном и многоядерном тестах соответственно по сравнению с предыдущей моделью на чипсете Apple M2. Таким образом, по производительности процессора он находится на одном уровне с 14-дюймовым MacBook Pro M3.

Как утверждает Apple, благодаря 8-ядерному процессору, 10-ядерному графическому процессору и поддержке до 24 ГБ объединенной памяти, новый MacBook Air на 60% быстрее модели с M1 и в 13 раз быстрее самого быстрого MacBook Air на базе Intel.

Apple открыла предварительные заказы на новый MacBook Air в понедельник, 4 марта. Первые поставки ожидаются в пятницу, 8 марта. Цена на новый MacBook Air начинается от 1099 долларов в США, в то время как 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 по-прежнему доступен за 999 долларов.