Смартфон будет оснащен чипсетом Exynos 1380.

Известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) поделился информацией о характеристиках (через AndroidHeadlines) будущего среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A35. В начале этого месяца в сеть утекли качественные изображения этого смартфона, а теперь мы можем подробнее ознакомиться с его спецификациями.

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Galaxy A35 будет иметь 6,6-дюймовый Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (2380 x 1080) и с частотой обновления 120 Гц. На задней панели смартфона будут расположены три камеры в уже привычном для Samsung дизайне. Основная камера будет на 50 МП с (диафрагмой f/1,8), она будет дополнена сверхширокоугольной камерой на 8 МП (f/2,2) и макрокамерой на 5 МП (f/2,4). Селфи-камера на 13 МП будет расположена на дисплее в виде отверстия (вместо капельки у Galaxy A34). Смартфон будет защищен от пыли и влаги по стандарту IP67.

Смартфон будет оснащен чипсетом среднего уровня Exynos 1380, который стоит в Galaxy A54 и M54. Аккумулятор у A35 будет емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Инсайдер поделился также размерами и весом предстоящего смартфона. Его габариты составят 161,7 х 78 х 8,2 мм, а вес — 209 граммов.

Galaxy A35 будет доступен в четырех цветовых вариантах, а именно "Awesome Ice Blue", "Awesome Lemon", "Awesome Lilac" и "Awesome Navy". Смартфон должен появиться вместе с другим среднебюджетником Galaxy A55. Samsung на данный момент не сообщила о точной дате выпуска обоих смартфонов, однако можно предположить, что это будет середина-конец марта, так как прошлогодние Galaxy A34 и Galaxy A54 были выпущены именно в это время.