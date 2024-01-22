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Galaxy S24 Ultra со Snapdragon 8 Gen 3 уступает Galaxy S24 на Exynos 2400 в новом тесте
Exynos 2400 от Samsung лучше показывает себя в играх, чем Snapdragon 8 Gen 3.

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Как и ожидалось, Galaxy S24 Ultra для всех рынков оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но для большинства рынков доступны варианты Galaxy S24 и S24+ на базе Exynos 2400. Считается, что чипы Qualcomm Snapdragon превосходят собственные чипсеты Samsung, и компания не оспаривает это предположение, не допуская использования своего новейшего чипа собственного производства в модели высшего класса, Galaxy S24 Ultra. 

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Однако это не значит, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3 будут работать лучше. Напротив, Exynos 2400 может оказаться лучшим вариантом для многих пользователей, предпочитающих играть в игры на своих мобильных устройствах.

Пользователь X (Twitter) с ником Quadrans Muralis поделился результатами стресс-теста 3DMark Solar Bay для Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24+ на базе Exynos 2400, которые были опубликованы на корейском веб-сайте dcinside. 3DMark Solar Bay представляет собой тест трассировки лучей для графических процессоров и имитирует сценарий, в котором вы можете играть в игру в течение длительного периода времени, чтобы выяснить, есть ли проблемы со стабильностью или охлаждением. Проще говоря, это поможет вам понять то, как меняется производительность вашего смартфона при интенсивном использовании и как он справляется с нагревом.

Galaxy S24 Ultra набрал максимальный балл 8249, минимальный балл 3984 и рейтинг стабильности 48,3 процента. Galaxy S24+ на базе Exynos 2400 показал себя лучше: максимальный и минимальный баллы составили 8905 и 5755 соответственно, а стабильность составила 64,6 процента.

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Это говорит о том, что Exynos 2400 будет лучше показывать себя в играх, и это может сделать Galaxy S24 и S24+ одними из лучших игровых смартфонов 2024 года.

#samsung #тест #snapdragon 8 gen 3 #galaxy s24 #galaxy s24 ultra #exynos 2400
Источник: phonearena.com
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