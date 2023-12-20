Бенчмарк Samsung Galaxy A55 подтвердил некоторые его важные характеристики.

Galaxy A55 придёт на замену Galaxy A54 в качестве самого премиального смартфона Samsung среднего класса в следующем году. Некоторые подробности о предстоящем устройстве появились в сети за последние несколько недель, а сегодняшний бенчмарк Galaxy A55 подтвердил некоторые важные характеристики.

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Самое интересное в Galaxy A55 - это новый чипсет Exynos. Exynos 1480 станет первым чипом среднего класса от Samsung с графическим процессором AMD, и хотя некоторые листинги Exynos 1480 на Geekbench предполагали, что именно он будет в качестве процессора в Galaxy A55, теперь это подтверждается благодаря первому бенчмарку для телефона.

Exynos 1480 оснащен графическим процессором Xclipse 530, который основан на графической архитектуре AMD RDNA2, как и прошлогодний Exynos 2200. Он не будет таким передовым, как графический процессор AMD на базе RDNA3 в Exynos 2400 в Galaxy S24, но, надеемся, обеспечит заметный прирост графической производительности по сравнению с Exynos 1380.

Что касается производительности процессора, то результаты бенчмарков для Exynos 1480 были довольно скудными и намекают на не слишком значительный прирост по сравнению с Exynos 1380, хотя вполне возможно, что ситуация улучшится по мере разработки телефона.

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Бенчмарк Galaxy A55 также подтверждает, что телефон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Вероятно, будут также доступны варианты с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Что касается программного обеспечения, то A55 будет поставляться с Android 14 и One UI 6.1 из коробки, возможно, с некоторыми функциями искусственного интеллекта Galaxy S24 на борту.