Ирландский регулятор выясняет, собирала ли X данные пользователей без их согласия. Результаты проверки могут ограничить развитие Grok в ЕС.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / Unsplash

Ирландский регулятор запустил официальное расследование против социальной платформы X, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Поводом для проверки послужило подозрение в использовании персональных данных европейских пользователей для обучения искусственного интеллекта Grok, сообщает агентство Bloomberg.

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Согласно официальному заявлению Комиссии по защите данных (DPC) Ирландии, обнародованному в минувшую пятницу, ведомство намерено детально изучить, насколько действия компании соответствуют нормам GDPR (Общий регламента по защите данных ЕС). При этом особое внимание будет уделено законности практики использования пользовательского контента для машинного обучения.

«Основная задача нашего расследования заключается в выяснении, были ли соблюдены все необходимые правовые основания при обработке личной информации пользователей для тренировки языковых моделей Grok», — подчеркнули в DPC.

Этот инцидент может существенно усугубить уже и так непростые отношения между технологическими гигантами США и европейскими регуляторами, считают эксперты Bloomberg. Ситуацию осложняет недавно вступивший в силу Закон об искусственном интеллекте ЕС, который стал первым в мире комплексным регулирующим документом в сфере ИИ.

Примечательно, что это не первый конфликт между компанией Маска и ирландским регулятором. Ранее DPC уже обязала X прекратить сбор данных европейских пользователей для целей машинного обучения. В результате платформе пришлось временно отказаться от использования таких данных для тренировки Grok.

Стоит отметить, что штрафы за нарушение GDPR могут достигать 20 миллионов евро или 4% от годового оборота компании и в случае с X это потенциально может составить сотни миллионов евро. Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что Ирландия является юрисдикцией для многих крупных технологических компаний, работающих в ЕС, что делает решения местного регулятора особенно значимыми.

Отметим, в последние месяцы Европейский союз активизировал усилия по регулированию технологического сектора, вводя всё более строгие правила как для социальных медиа, так и для разработчиков ИИ-систем, что является ю более масштабной стратегии цифрового суверенитета ЕС.