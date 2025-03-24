Новая технология ASR от компании Arm позволит разработчикам оптимизировать графику в мобильных играх без потери качества. С поддержкой Unity и Unreal Engine, она станет ключевым решением для устройств Android, упрощая интеграцию и повышая FPS.

Источник изображения: Arm

Технология ASR от компании Arm, предназначенная для повышения производительности мобильных игр, теперь стала доступна всем разработчикам. На конференции Game Developer Conference 2025 (GDC) компания объявила о планах выпустить готовые плагины для Unity и Unreal Engine до конца года. По словам представителей Arm, апскейлер ASR заполняет пробел в экосистеме Android-игр, предлагая открытую технологию масштабирования изображения, которая ранее отсутствовала.

ASR основана на технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2, что позволяет достичь значительного прироста производительности. При двукратном увеличении разрешения с использованием GPU Immortalis-G720 (Dimensity 8400 и 9300), Arm заявляет о росте производительности (FPS) на 53%. Кроме того, ASR помогает экономить до 20% энергии при сохранении высокого качества графики, что особенно важно для устройств на базе чипов Arm, включая как смартфоны, так и ноутбуки с процессорами Qualcomm Snapdragon X серии.

В отличие от технологии конкурентов, например Qualcomm GSR, апскейлер ASR предлагает более гибкие возможности благодаря своему открытому исходному коду (Open Source). Разработчики могут адаптировать технологию под свои нужды, а также рассчитывать на её совместимость с большинством устройств на базе Arm. Например, в демонстрационном ролике на Unreal Engine 5 использование ASR позволило увеличить FPS на 30% без ущерба для визуального качества.

Для продвижения технологии Arm выпустила новый выпуск своей серии комиксов Mali Manga, посвящённый ASR. Технологию можно сравнить с DLSS или FSR, но адаптированной для мобильных устройств. При этом, благодаря готовым плагинам для Unity и Unreal Engine, интеграция ASR станет проще для разработчиков. Ожидается, что популярные игры, такие как Genshin Impact (Unity), Fortnite (Unreal Engine) и Wuthering Waves (Unreal Engine), смогут использовать все её преимущества.

Несмотря на акцент на мобильные устройства, ASR может быть адаптирована и для других игровых движков, хотя это потребует дополнительных усилий от разработчиков. Технология, по заявлению разработчиков, должна поддерживаться широким спектром современных чипсетов, включая Qualcomm Snapdragon, Google Tensor, MediaTek Dimensity, Samsung Exynos и Apple A-series/M-series. Хотя требования к аппаратному обеспечению зависят от разработчиков и самой Arm, они, вероятно, будут достаточно гибкими.