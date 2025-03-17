Новая версия GTA V с улучшенной графикой раскрыла, какие технологии могут появится в GTA VI. Однако производительность на базовых консолях, скорее всего, не превысит 30 FPS.

Источник изображения: Rockstar Games

Новая версия Grand Theft Auto V Enhanced Edition, выпущенная для PC, может стать предвестником технологий, которые появятся в Grand Theft Auto VI. Как отмечает Wccftech, реализация RTGI в улучшенной версии игры указывает на то, что разработчики Rockstar Games тестируют технологии для будущей части серии. Это подтверждается тем, что RTGI в GTA V Enhanced Edition работает на уровне каждого пикселя, что требует значительных ресурсов.

Аналитики Digital Foundry изучили новую версию игры и сравнили её с версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Они отметили, что RTGI в GTA V Enhanced Edition выделяется своей полноценной реализацией. В отличие от других игр, таких как Dying Light 2 или The Witcher 3, где RTGI работает ограниченно (например, только для солнца или через зонды), в GTA V Enhanced Edition технология обеспечивает стабильное и реалистичное освещение от любого источника света.

По мнению экспертов, RTGI в GTA V Enhanced Edition является своего рода тестовой площадкой для GTA VI. Например, в трейлере GTA VI заметны схожие технологии, включая работу с излучающими материалами, что позволяет предположить, что улучшенная версия GTA V служит демонстрацией того, что игроки увидят в следующей части серии, выход которой ожидается в этом году.

Однако производительность GTA V Enhanced Edition на PC вызывает вопросы о возможностях базовых консолей. Digital Foundry отмечает, что RTGI, хотя и оптимизирован для GPU, создаёт значительную нагрузку на CPU. Например, процессор Ryzen 5 3600 (аналог CPU в базовых консолях текущего поколения) не способен обеспечить стабильные 60 FPS при разрешении 1440 пикселей и включённом NVIDIA DLSS в режиме Quality.

Этот факт, а также то, что трейлер GTA VI был показан с частотой 30 FPS, наводит на мысль, что игра на базовых консолях будет ограничена 30 кадрами в секунду. Многие уже ожидали такое ограничение, и анализ GTA V Enhanced Edition лишь подтверждает эти ожидания. Также стоит сказать, что RTGI не единственное улучшение в GTA V Enhanced Edition, но именно оно привлекает сейчас наибольшее внимание.