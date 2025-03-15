SpaceX успешно запустила миссию Crew-10, чтобы доставить новый экипаж на МКС и вернуть астронавтов, застрявших на станции из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.

Источник изображения: SpaceX

SpaceX успешно запустила миссию Crew-10, отправив в космос четырех астронавтов на борту корабля Dragon. Этот запуск является ротацией экипажа Международной космической станции (МКС) и позволит астронавтам Суни Уильямс (Suni Williams) и Бутчу Уилмору (Butch Wilmore) вернуться на Землю после девяти месяцев пребывания на орбите. Стыковка с МКС запланирована на поздний вечер субботы.

Новый экипаж пробудет на станции несколько дней, после чего возвращение Уильямса, Уилмора и двое других членов экипажа может состояться уже 19 марта, если позволят погодные условия.

Отмечается, что миссия Crew-10 привлекла особое внимание из-за истории Уильямс и Уилмора, которые прибыли на станцию в июне прошлого года в рамках первого пилотируемого запуска корабля Starliner компании Boeing. Этот полет должен был стать ключевым этапом в конкуренции Boeing с SpaceX за контракты на доставку астронавтов к МКС.

Однако миссия Starliner столкнулась с проблемами. Корабль должен был провести на станции 10 дней, но из-за утечек и неполадок с двигателями стыковка с МКС задержалась. Несмотря на это, Starliner все же состыковался со станцией, а астронавты перешли на борт МКС.

Boeing и NASA потратили несколько недель на анализ проблем, после чего в августе решили вернуть Starliner на Землю без экипажа. Возвращение Уильямс и Уилмора было перенесено на следующую пилотируемую миссию Crew-9. Для этого пришлось снять с полета двух астронавтов, чтобы освободить места для возвращающейся пары.

Изначально возвращение планировалось на февраль 2025 года, так как более ранний полет мог оставить МКС без достаточного количества персонала. Однако SpaceX и NASA договорились ускорить процесс, чтобы сократить время пребывания Уильямс и Уилмора на орбите.

Напомним, генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обвинил администрацию Джо Байдена (Joe Biden) в задержке возвращения астронавтов. Маск заявил в своих постах на платформе X и в интервью, что предлагал вернуть астронавтов раньше, но Байден якобы отказался по «политическим причинам». При этом Маск не предоставил доказательств своих обвинений.

Представители NASA, в свою очередь, опровергли заявления Маска, а бывший администратор и заместитель администратора NASA при администрации Байдена заявили, что никаких предложений от SpaceX в штаб-квартиру агентства не поступало.