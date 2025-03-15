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Gorovic
iPhone 16e обогнал по продажам iPhone SE, но не спас Apple от спада в Китае
Новый iPhone 16e продаётся на 60% лучше, чем iPhone SE, но Apple продолжает терять долю рынка в Китае из-за устройств Android. Тем более, что бренды, выпускающие Android, получают поддержку от государства.

                                                          Источник изображения: Apple

Новый iPhone 16e от Apple показал более сильные стартовые продажи по сравнению с iPhone SE 2022 года, но, как пишет Bloomberg, этого недостаточно, чтобы остановить спад компании на китайском рынке. По данным аналитической фирмы IDC, продажи iPhone 16e в первые три дня оказались на 60% выше, чем у iPhone SE. Однако это не изменит прогноза о снижении общих продаж Apple в Китае на 2% в этом году.  

Конкуренция со стороны Android-устройств усиливается благодаря государственным субсидиям в Китае. Как отмечает старший директор IDC Набила Попал (Nabila Popal), «конкуренция со стороны Android будет только расти, чему способствуют национальные субсидии Китая».  

iPhone 16e, стоимостью $599, заменяет более доступный iPhone SE за $429, что усложняет борьбу с бюджетными Android-альтернативами. Новый смартфон оснащён лишь одной основной камерой, ограниченным объёмом памяти и недостаточными функциями искусственного интеллекта.  

При этом китайское правительство выделило 300 миллиардов юаней (более $41 миллиарда) на субсидии для стимулирования потребительской экономики, а в последние месяцы эти субсидии распространились и на смартфоны, что помогло таким брендам, как Xiaomi и Vivo, увеличить свои продажи. Apple, в свою очередь, также планирует представить свои технологии искусственного интеллекта (Apple Intelligence) китайским потребителям уже в середине этого года.  

Несмотря на слабые продажи iPhone 16e в Китае, Apple может компенсировать это за счёт других моделей. Как отмечает Брайан Ма (Bryan Ma) из IDC, «нужно учитывать, что это, скорее всего, останется лишь небольшой частью объёмов Apple, поскольку многие потребители в Китае делают акцент на престиже, так как они не хотят, чтобы их видели с более дешёвым iPhone».  

За пределами Китая iPhone 16e, по мнению аналитиков, может стать успешным, особенно в Индии. По прогнозам Брайана Ма, во второй половине года на эту модель будет приходиться до 20% продаж iPhone в Индии.  

Относительно выручки. Продажи Apple в Китае снизились на 11% в период праздников, и iPhone стал одной из основных причин этого спада. Компания ожидает, что общая выручка в текущем квартале вырастет незначительно, при том, что китайский рынок остаётся на сегодня для Apple проблемой.

#apple #iphone se #iphone 16e
Источник: bloomberg.com
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