Китайские власти объявили о новых правилах, требующих маркировки контента, созданного с помощью генеративного ИИ. Это сделано из-за опасений дезинформации и злоупотреблением искусственным интеллектом.

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Китайские власти объявили о том, что введут новые правила, обязывающие маркировать контент, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ). Новые нормы, разработанные Управлением киберпространства Китая (CAC) и тремя другими ведомствами, вступят в силу с 1 сентября текущего года. Маркировка должна быть явной или осуществляться через метаданные, встроенные в файлы.

Рост популярности генеративного ИИ, включая создание текстов, изображений и имитацию человеческого голоса, привёл к увеличению рисков распространения дезинформации. Поэтому китайские регуляторы решили усилить контроль за подобным контентом для минимизации его злоупотреблением.

Китай не единственный, кто борется с проблемами, связанными с ИИ. В Европейском Союзе уже действуют положения о маркировке медиа, созданного или измененного с помощью ИИ, а покинувший пост американский президент Джо Байден (Joe Biden) подписал указ, направленный на разработку механизмов для отслеживания происхождения контента. «Закон о маркировке поможет пользователям идентифицировать дезинформацию и возложит на поставщиков услуг ответственность за маркировку их контента, — заявили в CAC. — Это необходимо для снижения злоупотреблений контентом, созданным ИИ».

Новые правила также обязывают операторов магазинов приложений проверять, предоставляют ли разработчики услуги по созданию ИИ-контента, и анализировать их возможности и механизмы маркировки для обеспечения прозрачности и контроля за использованием технологий.

Платформы смогут распространять контент, созданный ИИ, без маркировки, но только в случае соблюдения соответствующих нормативов и если это делается в ответ на запросы пользователей, что позволит сохранить гибкость, но в рамках регулируемых условий.

В реализации новых правил также участвуют Министерство промышленности и информатизации Китая, Министерство общественной безопасности и Государственное управление радио и телевидения.