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Gorovic
Microsoft из-за ИИ покупает 7 млн тонн углеродных кредитов, чтобы компенсировать рост выбросов CO2
Компания подписала крупное соглашение о покупке у стартапа по восстановлению леса углеродных кредитов для компенсации части выбросов углекислого газа, связанных с ростом использования ИИ.

                                                Источник изображения: Alexander Abero / Unsplash

Microsoft заключила в целях компенсации растущих выбросов из-за активного развития облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) масштабное соглашение на покупку более 7 млн тонн углеродных кредитов (carbon credits) у стартапа Chestnut Carbon, занимающегося восстановлением лесов. Carbon credits — это экономический инструмент, используемый для сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата. Сделка рассчитана на 25 лет и позволит высадить деревья на 60 тыс акрах (24,3 тыс га) земель в США — Арканзасе, Луизиане и Техасе, сообщает TechCrunch. 

 Согласно отчёту компании за 2023 год, углеродный след компании с 2020 года вырос на 29% — до 17,1 млн тонн до применения компенсаций. Основной причиной стал бум строительства дата-центров, необходимых для поддержки ИИ-инфраструктуры, что ставит под угрозу первоначальную цель Microsoft — стать «углеродно-негативной» к 2030 году, то есть удалять из атмосферы больше CO2, чем производить.  

О стартапе Chestnut Carbon известно, что он специализируется на регенерации экосистем - высаживает деревья на бывших сельхозугодьях и пастбищах, а затем контролирует их рост, чтобы предотвратить вырубку. Сейчас у компании восемь проектов на юго-востоке США и как поясняют в Chestnut Carbon «качество углеродных кредитов зависит от подхода в высадке местных видов деревьев, которые повышают биоразнообразие лесного массива.

Chestnut Carbon продает углеродные кредиты по $34 за тонну, тогда как технологии «прямого захвата» CO2 из воздуха (DAC) обходятся в $600–1000 за тонну. Несмотря на разницу, Microsoft параллельно инвестирует и в DAC-стартапы. Однако для быстрого сокращения углеродного следа природные решения пока остаются ключевыми.  

Интересно, что в 2023 году рейтинговое агентство Verra, сертифицировавшее проекты Chestnut Carbon, оказалось в центре скандала из-за расследования, которое показало, что компания завышала экологический эффект своих инициатив. Это привело к отставке генерального директора Verra и пересмотру отраслевых стандартов. В свою очередь Chestnut Carbon перешла на сертификацию через Gold Standard, чтобы усилить доверие к своим проектам.  

#microsoft #искусственный интеллект
Источник: techcrunch.com
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