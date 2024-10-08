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Gorovic
Apple объявила последние модели iPod nano и iPod shuffle устаревшими
Apple продолжает обновлять списки устаревших и винтажных устройств, постепенно прощаясь с популярными моделями прошлых лет.

                                                          Источник изображения: macrumors.com

Компания Apple официально добавила последние модели iPod nano и iPod shuffle в список устаревших устройств, ознаменовав тем самым конец целой эпохи этих популярных плееров. Об этом сообщает издание Macrumors.

В 2015 году Apple представила обновлённые версии iPod nano седьмого поколения и iPod shuffle четвёртого поколения с новыми цветовыми решениями. Однако уже в 2017 году компания полностью прекратила производство и продажу этих устройств. Теперь, спустя семь лет с момента их снятия с продаж, данные модели считаются устаревшими.

Согласно политике Apple, устройство признаётся устаревшим, если с момента его окончания продаж прошло более семи лет. Это также означает, что такие устройства больше не подлежат ремонту в фирменных магазинах Apple или у авторизованных сервисных провайдеров, за исключением редких случаев, таких как замена аккумуляторов для MacBook, что возможно в течение десяти лет после прекращения продаж.

Кроме того, в список устаревших устройств был добавлен iPhone 6. Ранее, в апреле, старшей версии этой модели — iPhone 6 Plus — уже был присвоен статус устаревшей, однако стандартная версия iPhone 6 оставалась доступной у некоторых реселлеров в отдельных странах, и только сейчас получила этот статус.

Помимо этого, Apple перенесла несколько устройств в категорию «винтажных». В их число вошли 12-дюймовый MacBook 2017 года выпуска и iPad шестого поколения. Такие устройства считаются винтажными, если с момента их снятия с продажи прошло более пяти лет. Apple может предложить ремонт таких устройств, но только при наличии необходимых запчастей.

#apple #ipod
Источник: macrumors.com
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