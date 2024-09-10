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Gorovic
MSI представила 34-дюймовый монитор Modern MD342CQP с VA-панелью для геймеров и офисных работников
Ультраширокий монитор имеет как сильные, так и слабые стороны. К плюсам можно отнести цену, порт USB-C с мощностью 98 Вт и KVM-переключатель. Минусы - низкая яркость, ограниченная частота обновления через HDMI и отсутствие информации о PPI и гарантии.

                                                                  Источник изображения: MSI

Компания MSI (MSI) представила серию ультрашироких мониторов Modern MD342CQP с соотношением сторон 21:9 и изогнутым VA-экраном 1500R. Мониторы доступны в черном и белом цвете и имеют диагональ 34 дюйма с разрешением 3440 x 1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Предварительная информация указывает на цену около 350 долларов.

Модель MD342CQP выполнена в черном цвете, а модель с суффиксом W имеет полностью белый дизайн без каких-либо изменений в технических характеристиках. В пресс-релизе MSI не указана рекомендованная розничная цена, и на момент написания статьи монитор не был доступен на Amazon. Однако два магазина уже выставили его на продажу: ProVantage из Огайо продает его за 346 долларов США, а PC-Canada указал цену в 376 канадских долларов, хотя в наличии его пока нет. За эту цену выделяются такие функции, как KVM-переключатель и порт USB Type-C с мощностью 98 Вт.

Хотя MSI заявляет о частоте обновления до 120 Гц, это зависит от используемого видеовыхода. Только DisplayPort и Type-C обеспечивают до 120 Гц, в то время как два порта HDMI 2.0b поддерживают только до 100 Гц. Монитор имеет 8-битную матрицу + FRC, максимальную яркость 300 нит.

Благодаря изогнутой VA-панели 1500R с антибликовым покрытием, а также режимам «картинка в картинке» (Picture-in-Picture) и «картинка рядом с картинкой» (Picture-by-Picture), этот монитор может быть хорошим выбором для наблюдения за несколькими камерами безопасности. К другим преимуществам относятся регулируемая подставка с возможностью наклона, поворота и изменения высоты, а также функции снижения нагрузки на глаза, такие как анти-мерцание (anti-flicker) и уменьшение синего света (Less Blue Light). Основание подставки имеет паз, но MSI не уточняет, подходит ли он для установки смартфона или небольшого планшета.

Многие покупатели, которые ищут ультраширокий VA-монитор в этом ценовом диапазоне, вероятно, не будут возражать против сниженной частоты обновления при подключении по HDMI. Однако MSI Modern MD342CQP сложно назвать «последним словом техники», как это преподносится в пресс-релизе.

#msi #монитор
Источник: tomshardware.com
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