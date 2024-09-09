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Gorovic
Старую видеокарту Nvidia за $20 переработали в пластиковую сумку за 1000 долларов
Дизайнеры нашли новое применение старым видеокартам: из Nvidia GT 730 сделали сумочку с вентилятором от Gigabyte, которая стоит $1024.

                                                          Источник изображения: GPU Purses

На сайте GPU Purses появился необычный аксессуар – дизайнерская сумочка, созданная на основе старой видеокарты Nvidia GT 730. Прозрачная пластиковая сумка украшена золотистой отделкой, внутри залитой смолой видеокартой, а снаружи – вентилятором Gigabyte. Как сообщает Tom's Hardware. Стоимость этого «произведения искусства» составляет $1024. Учитывая, что сама видеокарта GT 730, выпущенная в 2014 году, сейчас стоит около $20 на вторичном рынке, цена сумочки впечатляет.

                                                        Источник изображения: GPU Purses

Продавец описывает свой товар как «сумочку для богатых GPU-энтузиастов» и утверждает, что она «вмещает телефон». Также он называет сумку «изделием ограниченной серии» и планирует выпустить еще 10 экземпляров в ближайшие недели. Покупатель может выбрать сумку с длинной или короткой цепочкой. Даже если предположить, что продавец использовал новую видеокарту GT 730, стоимость материалов и работы вряд ли превышает $200. Однако мир моды и роскоши живет по своим законам, где цена часто определяется не себестоимостью, а престижем бренда.

                                                         Источник изображения: GPU Purses

Интересно, что на сайте GPU Purses, который позиционирует себя как «самая быстрая мода», также представлена сумочка на основе Nvidia H100 за $65 536. Продавец описывает ее как «сумку с редким, единственным в своем роде GPU для обучения GPT-4» (sic), но фотографии этого аксессуара отсутствуют.

Хотя сумочка из GT 730, возможно, является первым примером сочетания компьютерного железа и высокой моды, это не первый случай использования компьютерных компонентов в качестве аксессуаров. Брелоки из процессоров существовали еще в 1990-х годах, но они обычно встречались у компьютерных энтузиастов, а не позиционировались как предметы роскоши. На Etsy также можно найти «ювелирные изделия» из процессоров по цене от $10 до $20. Однако поиски «украшений из видеокарт» не дали результатов, так что, возможно, продавец GPU Purses оказался первым в нише сумок, создданных на основе видеокарт.

#nvidia #видеокарты #gpu
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